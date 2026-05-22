Украина усиливает границу из-за угрозы с севера: эфир Ранок.LIVE
Украина усиливает границу из-за угрозы с севера: эфир Ранок.LIVE

22 мая 2026 г. 8:08

Президент Владимир Зеленский заявил об усилении защиты северной границы Украины из-за угроз со стороны Брянской области РФ и Беларуси. По его словам, особое внимание уделяют Черниговско-Киевскому направлению. Президент также сообщил, что государство уже обеспечило финансирование всех необходимых оборонных мероприятий в этом регионе.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 22 мая.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Тарас Семенюк — политолог-международник;
  • Иван Костюк — начальник КП ПВО 3 АК подполковник";
  • Анна Гопко — председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва;
  • Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии, подполковник;
  • Ярослав Захарченко — прокурор столичной прокуратуры 2014-2025, почетный председатель ВОО "Правовое равенство";
  • Алексей Кучеренко — народный депутат Украины от фракции "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 годы);
  • Виктор Трегубов — спикер Группировки объединенных сил, подполковник;
  • Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;
  • Глеб Остапенко — эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting;
  • Дмитрий Соломчук — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Новини.LIVE информировали, что 20 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарии возможных атак с территории Беларуси и Брянской области РФ. По его словам, под угрозой могут оказаться северные регионы Украины, в частности Черниговско-Киевское направление. Он также сообщил, что Украина уже усиливает оборону и принимает превентивные меры для противодействия этим рискам.

Новини.LIVE также сообщали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также предупреждал об угрозе со стороны Беларуси и возможном расширении фронта на северном направлении. По его словам, российское военное командование рассматривает сценарии наступательных операций с севера. Он отметил, что такие планы врага уже известны украинской стороне и учитываются в планировании обороны.

