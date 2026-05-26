Россия угрожает ударами по Киеву: эфир Ранок.LIVE

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время разговора с государственным секретарем США Марко Рубио "рекомендовал" Вашингтону обеспечить эвакуацию своего дипломатического персонала и других граждан из Киева. Лавров заявил, что Россия начинает "системные и последовательные удары по расположенным в Киеве объектам, которые используются для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений".

Гости эфира

Алексей Кошель — политолог, председатель правления Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук;

Даниил Положухно — начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654;

Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод;

Василий Воскобойник — президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", глава "Офиса миграционной политики";

Алексей Гончаренко — народный депутат Украины, "Европейская Солидарность";

Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины;

Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;

Максим Ткаченко — народный депутат "Слуга Народа", председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины";

Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям.

Как писали Новини.LIVE, 25 мая Россия угрожала новыми ударами по Киеву и предупреждает иностранцев об эвакуации. Кроме того, террористы призывают киевлян не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

На эти угрозы отреагировала посол ЕС в Украине Екатерина Матернова. Она подчеркнула, что заявление МИД России является лицемерием, а представители европейских стран продолжат работать в Украине.