Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Россия фактически анонсирует продолжение террора гражданского населения Украины ракетными и дроновыми атаками. По его словам, соответствующие сигналы звучат на уровне МИД РФ. Коваленко отметил, что перед визитом Владимира Путина в Китай Россия пыталась создать впечатление готовности к возможному завершению войны, однако сейчас демонстрирует намерение продолжать боевые действия.

Как сообщали Новини.LIVE, Юрий Игнат заявил, что Россия изготавливает часть ракет для атак по Украине лишь за несколько недель до их применения. Об этом свидетельствуют серийные номера на оружии, которые анализируют специалисты после обстрелов.

В то же время среди представителей российской элиты растет разочарование политикой Владимира Путина. Причинами называют затяжную войну против Украины и ухудшение экономической ситуации в России.