Умеров проводит переговоры в Берлине: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Богдан Кицак, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк и нардеп Михаил Цимбалюк.

Гости эфира обсудят, что глава украинской переговорной делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Берлин, где уже провел встречу с советником канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности Гюнтером Зауттером. Накануне в СМИ распространяли информацию, что стороны якобы обсудят "ассоциированное членство" в ЕС.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Reuters, Украина может получить новую модель сотрудничества с Европейским Союзом, которая не будет предусматривать полноценного участия в принятии решений. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Киеву статус "ассоциированного члена" ЕС.

А посол ЕС в Украине Екатерина Матернова заявила, что Евросоюз не поддастся давлению после угроз России наносить удары по Киеву. Представители европейских стран продолжат работать в Украине.