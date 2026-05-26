Режиссер из РФ сделал заявление об Украине со сцены кинофестиваля в Каннах

Во французских Каннах завершился 79-й международный кинофестиваль, на котором российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при за ленту "Минотавр". В своей речи во время награждения он на русском языке обратился к Владимиру Путину и осудил войну в Украине.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик с места события.

Каннский фестиваль проходил с 12 по 23 мая. Гран-при, а это вторая по важности премия конкурса, получил российский режиссер Андрей Звягинцев. Он давно не живет в России и осуждает войну. На пресс-конференции он заявил, что ему стыдно за свою страну.

"Мне очень горько, грустно и страшно осознавать, что делает моя страна в Украине. Сказать, что мне стыдно — это все, что я могу сказать. Я не могу этого отменить, не могу на это повлиять. Вы сами прекрасно знаете, что это невозможно сделать. Если такие институции как ООН ничего не могут сделать, значит наш мир устроен как-то неправильно", — сказал Звягинцев.

Отметим, Украина была представлена на этом кинофесте с лентой режиссера литовского происхождения. Также работал украинский павильон, а оскароносный украинский режиссер Мстислав Чернов возглавил жюри в документальном подразделении.

Как писали Новини.LIVE, прошлого года на Каннском фестивале представили украинский фильм о войне "Милитантропос". Лента попала в престижную программу "Двухнедельник режиссеров".

