Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Режиссер из РФ сделал заявление об Украине со сцены кинофестиваля в Каннах arrow
Режиссер из РФ сделал заявление об Украине со сцены кинофестиваля в Каннах

Режиссер из РФ сделал заявление об Украине со сцены кинофестиваля в Каннах

26 мая 2026 г. 14:59

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:59 Режиссер из РФ сделал заявление об Украине со сцены кинофестиваля в Каннах

Text

13:05 Рубио передал Трампу секретное послание от Путина: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия угрожает ударами по Киеву: эфир Ранок.LIVE

25 мая 2026
Text

18:06 Россия угрожает нанести новые удары по Киеву: эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Минобороны готовит новые правила мобилизации: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Киеве уничтожены десятки зданий: эфир Ранок.LIVE

22 мая 2026
Text

21:22 Почему банки отказывают ветеранам и ВПЛ по программе "єОселя": Наша справа

Text

18:19 Украина обратилась к НАТО из-за угрозы из Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 ВСУ вернули 400 кв. км после блокировки Starlink в РФ: эфир День.LIVE

Text

08:08 Украина усиливает границу из-за угрозы с севера: эфир Ранок.LIVE

Text

14:59 Режиссер из РФ сделал заявление об Украине со сцены кинофестиваля в Каннах

Text

13:05 Рубио передал Трампу секретное послание от Путина: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия угрожает ударами по Киеву: эфир Ранок.LIVE

25 мая 2026
Text

18:06 Россия угрожает нанести новые удары по Киеву: эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Минобороны готовит новые правила мобилизации: эфир День.LIVE

Во французских Каннах завершился 79-й международный кинофестиваль, на котором российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при за ленту "Минотавр". В своей речи во время награждения он на русском языке обратился к Владимиру Путину и осудил войну в Украине.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик с места события.

Российский режиссер в Каннах сделал заявление о войне

Каннский фестиваль проходил с 12 по 23 мая. Гран-при, а это вторая по важности премия конкурса, получил российский режиссер Андрей Звягинцев. Он давно не живет в России и осуждает войну. На пресс-конференции он заявил, что ему стыдно за свою страну.

"Мне очень горько, грустно и страшно осознавать, что делает моя страна в Украине. Сказать, что мне стыдно — это все, что я могу сказать. Я не могу этого отменить, не могу на это повлиять. Вы сами прекрасно знаете, что это невозможно сделать. Если такие институции как ООН ничего не могут сделать, значит наш мир устроен как-то неправильно", — сказал Звягинцев.

Отметим, Украина была представлена на этом кинофесте с лентой режиссера литовского происхождения. Также работал украинский павильон, а оскароносный украинский режиссер Мстислав Чернов возглавил жюри в документальном подразделении.

Как писали Новини.LIVE, прошлого года на Каннском фестивале представили украинский фильм о войне "Милитантропос". Лента попала в престижную программу "Двухнедельник режиссеров".

Также мы сообщали, какой фильм получил один из самых высоких рейтингов в истории кино. Уже много лет среди них уверенно стоит "Побег из Шоушенка".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

15:11 Клименко: судьбу пропавших после атаки на Киев установят по ДНК

15:05 В Украине хотят продать гранитный карьер: какая цена и где расположен

15:04 Зеленский: ПВО — это приоритет номер один в сотрудничестве с партнерами

Text

14:59 Режиссер из РФ сделал заявление об Украине со сцены кинофестиваля в Каннах

14:42 Увольнение из армии во время СОЧ: вариант с тюрьмой остается

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:30 Больничные до 172 900 грн: кто имеет право на повышенную помощь

14:24 Когда и зачем следует полностью выключать Android-смартфон

14:17 Китай призвал воздержаться от усиления атак после угроз РФ

14:10 Насыщенный июнь: какое главное нововведение ждет украинцев

14:06 Зеленский встретился с белорусской оппозиционеркой Тихановской

15:11 Клименко: судьбу пропавших после атаки на Киев установят по ДНК

15:05 В Украине хотят продать гранитный карьер: какая цена и где расположен

15:04 Зеленский: ПВО — это приоритет номер один в сотрудничестве с партнерами

14:42 Увольнение из армии во время СОЧ: вариант с тюрьмой остается

14:30 Больничные до 172 900 грн: кто имеет право на повышенную помощь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:24 Когда и зачем следует полностью выключать Android-смартфон

14:17 Китай призвал воздержаться от усиления атак после угроз РФ

14:10 Насыщенный июнь: какое главное нововведение ждет украинцев

14:06 Зеленский встретился с белорусской оппозиционеркой Тихановской

13:57 Цены на проезд, воду и свет: изменения в Киеве с 1 июня

22:34 Стоимость аренды квартир в Одессе: сколько тратят жители

22 мая

21:33 Клубника на одесских рынках дешевеет: актуальные цены сегодня

20 мая

21:33 Одессе — 611 лет: как выглядит крепость Хаджибей в 3D-модели

19 мая

21:33 Стоимость проезда в Одессе: сколько готовы платить горожане

18 мая

22:33 "Бебрадрон": в Одесской области протестировали новый украинский дрон

15 мая

06:33 Новый Гражданский кодекс: юрист об изменениях для одесситов

14 мая

06:33 Евровидение 2026: ожидания одесситов от группы Leleka

13 мая

06:33 Привлечение иностранцев для работы в Украине: страхи одесситов

12 мая

21:26 Перец дешевеет, лимоны дорожают: цены на Одесском Привозе

11 мая

22:33 Опасное море: одесситы о предстоящем курортном сезоне

Text

14:59 Режиссер из РФ сделал заявление об Украине со сцены кинофестиваля в Каннах

Text

13:05 Рубио передал Трампу секретное послание от Путина: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия угрожает ударами по Киеву: эфир Ранок.LIVE

25 мая
Text

18:06 Россия угрожает нанести новые удары по Киеву: эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Минобороны готовит новые правила мобилизации: эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Рубио передал Трампу секретное послание от Путина: эфир День.LIVE

Рубио передал Трампу секретное послание от Путина: эфир День.LIVE

26 мая 2026 г. 13:05
Россия угрожает ударами по Киеву: эфир Ранок.LIVE

Россия угрожает ударами по Киеву: эфир Ранок.LIVE

26 мая 2026 г. 8:00
Россия угрожает нанести новые удары по Киеву: эфир Вечір.LIVE

Россия угрожает нанести новые удары по Киеву: эфир Вечір.LIVE

25 мая 2026 г. 18:06
Минобороны готовит новые правила мобилизации: эфир День.LIVE

Минобороны готовит новые правила мобилизации: эфир День.LIVE

25 мая 2026 г. 13:11
В Киеве уничтожены десятки зданий: эфир Ранок.LIVE

В Киеве уничтожены десятки зданий: эфир Ранок.LIVE

25 мая 2026 г. 8:00
Почему банки отказывают ветеранам и ВПЛ по программе "єОселя": Наша справа

Почему банки отказывают ветеранам и ВПЛ по программе "єОселя": Наша справа

22 мая 2026 г. 21:22
Украина обратилась к НАТО из-за угрозы из Беларуси: эфир Вечір.LIVE

Украина обратилась к НАТО из-за угрозы из Беларуси: эфир Вечір.LIVE

22 мая 2026 г. 18:19
ВСУ вернули 400 кв. км после блокировки Starlink в РФ: эфир День.LIVE

ВСУ вернули 400 кв. км после блокировки Starlink в РФ: эфир День.LIVE

22 мая 2026 г. 13:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации