МВФ пересматривает программу финансирования Украины: эфир День.LIVE

27 мая 2026 г. 13:15

13:15 МВФ пересматривает программу финансирования Украины: эфир День.LIVE

08:00 Украина определила цели для ударов по Беларуси: эфир Ранок.LIVE

18:19 Умеров проводит переговоры в Берлине: эфир Вечір.LIVE

14:59 Режиссер из РФ сделал заявление об Украине со сцены кинофестиваля в Каннах

13:05 Рубио передал Трампу секретное послание от Путина: эфир День.LIVE

08:00 Россия угрожает ударами по Киеву: эфир Ранок.LIVE

18:06 Россия угрожает нанести новые удары по Киеву: эфир Вечір.LIVE

13:11 Минобороны готовит новые правила мобилизации: эфир День.LIVE

08:00 В Киеве уничтожены десятки зданий: эфир Ранок.LIVE

21:22 Почему банки отказывают ветеранам и ВПЛ по программе "єОселя": Наша справа

Миссия Международного валютного фонда вместе с главой Гэвином Греем приехала в Украину 27 мая. Целью визита является первый пересмотр программы расширенного финансирования страны. Постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано раскрыла, что ключевые темы обсуждений — макроэкономическая политика и ключевые структурные реформы.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Гости эфира

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Руслан Микула, соучредитель аналитического проекта DeepState;
  • Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР;
  • Илья Котов, кандидат наук по государственному управлению, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;
  • Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации;
  • Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты;
  • Владислав Волошин, полковник, спикер Сил обороны Юга Украины.

Темы эфира

  • В Чернигове из-за массированной атаки РФ повреждено предприятие;
  • В ЕС продлили санкции за нарушение прав человека в РФ до 2027 года;
  • Зеленский: украинцы нужны своей стране уже сейчас и всегда;
  • РФ ударила по складу гумпомощи в Днепре: Сибига обратился в ООН;
  • Зеленский: ПВО — это приоритет номер один в сотрудничестве с партнерами;
  • Беларусь заявила о "вторжении" дронов ВСУ: в ISW объяснили тактику;
  • В Украине изменили правила оформления имущества на детей: что стоит знать родителям;
  • Украинцы смогут получить 12 300 грн от УВКБ: как подать заявку.

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на заявление председателя подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леси Забуранной в эфире Ранок.LIVE, что финансовой помощи от МВФ может хватить Украине примерно до июня. Социальные выплаты и стабильность бюджета напрямую зависят от дальнейшей помощи международных партнеров.

Также в интервью Новини.LIVE председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк высказалась относительно требований партнеров для продолжения финансирования Украины.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

