Украина определила цели для ударов по Беларуси: эфир Ранок.LIVE

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадьяр) Бровди заявил, что украинские военные уже определили первые 500 целей на территории Беларуси, если страна вступит в войну. По его словам, тот, кто только угрожает, не всегда способен действовать, тогда как хищная птица ведет себя иначе.

Андрей Миселюк — политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог",

Иван Крулько — народный депутат, "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета,

Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины",

Позывной "Дисней" — заместитель командира отделения коммуникаций 3 ОШБр,

Виталий Кулик — футуролог,

Алексей Гарань — политолог, профессор Киево-Могилянской академии, наук, советник Фонда "Деминициативы",

Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований,

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям,

Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины.

Как писали Новини.LIVE, 16 мая Сергей Наев сообщал, что военные не фиксируют признаков критического обострения ситуации на направлении со стороны Беларуси. Однако Силы обороны продолжают укреплять позиции и контролировать потенциально опасные участки.

В то же время Андрей Сибига сказал, что Беларусь остается источником угрозы для Украины. По его словам, Киев имеет право на самозащиту в соответствии с международным правом.