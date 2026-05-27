Украина обратилась к США из-за дефицита ракет к ПВО: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали израильский журналист Сергей Ауслендер, нардеп Алексей Кучеренко, депутат Киевского городского совета Леонид Емец, нардеп Анна Бондарь, эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба, председатель Оболонской РГА в Киеве Кирилл Фесик, депутат Киевского городского совета Вадим Васильчук и депутат Киевского городского совета Алла Шлапак.

Гости эфира обсудят, что украинский лидер Владимир Зеленский направил письмо американскому президенту Дональду Трампу и Конгрессу США относительно нехватки ракет к ПВО. Как указано, у американской стороны прежде всего просят ракеты к Pac-3 к системам Patriot.

Как писали Новини.LIVE, обращение Зеленского к Трампу появилось после усиления Россией массированных воздушных атак и публичных угроз новой волной дальнобойных ударов.

Ранее Зеленский отметил, что приоритетом международной помощи для Украины остается укрепление противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что именно от этого напрямую зависит защита украинских громад и общая устойчивость государства в условиях войны.