Украина готовит масштабные удары по России: эфир Ранок.LIVE
Украина готовит масштабные удары по России: эфир Ранок.LIVE

28 мая 2026 г. 8:00

08:00 Украина готовит масштабные удары по России: эфир Ранок.LIVE

27 мая 2026
19:53 Атака РФ на День Киева и наступление из Беларуси: эфир Київський час

18:26 Украина обратилась к США из-за дефицита ракет к ПВО: эфир Вечір.LIVE

13:15 МВФ пересматривает программу финансирования Украины: эфир День.LIVE

08:00 Украина определила цели для ударов по Беларуси: эфир Ранок.LIVE

26 мая 2026
18:19 Умеров проводит переговоры в Берлине: эфир Вечір.LIVE

14:59 Режиссер из РФ сделал заявление об Украине со сцены кинофестиваля в Каннах

13:05 Рубио передал Трампу секретное послание от Путина: эфир День.LIVE

08:00 Россия угрожает ударами по Киеву: эфир Ранок.LIVE

25 мая 2026
18:06 Россия угрожает нанести новые удары по Киеву: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым согласовали новые дальнобойные операции. Президент заявил, что если Россия выбирает войну, ее нефтяная отрасль будет и дальше сокращаться.

Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE 28 мая.

Гости эфира

  • Ярослав Макитра, политтехнолог
  • Дмитрий Громаков, социолог. Эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии
  • Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований
  • Игорь, позывной "Пиць" командир расчета БПЛА, 3 ОШБр
  • Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
  • Виталий Ким, начальник Николаевской областной военной администрации
  • Виктор Гальчинский, член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик
  • Николай Голомша экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист
  • Руслан Болгов, эксперт по комплексной безопасности
  • Петр Олещук, политолог

Как писали Новини.LIVE, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что российская армия ежедневно несет значительные потери, которые составляют не менее тысячи военных убитыми и ранеными.

Также сообщалось, что в РФ за несколько месяцев на 10% сократилась нефтепереработка. По словам президента, украинские дальнобойные санкции действительно работают и Украина будет наращивать активные действия в этом направлении.

Атака РФ на День Киева и наступление из Беларуси: эфир Київський час

27 мая 2026 г. 19:53
Украина обратилась к США из-за дефицита ракет к ПВО: эфир Вечір.LIVE

27 мая 2026 г. 18:26
МВФ пересматривает программу финансирования Украины: эфир День.LIVE

27 мая 2026 г. 13:15
Украина определила цели для ударов по Беларуси: эфир Ранок.LIVE

27 мая 2026 г. 8:00
Умеров проводит переговоры в Берлине: эфир Вечір.LIVE

26 мая 2026 г. 18:19
Режиссер из РФ сделал заявление об Украине со сцены кинофестиваля в Каннах

26 мая 2026 г. 14:59
Рубио передал Трампу секретное послание от Путина: эфир День.LIVE

26 мая 2026 г. 13:05
Россия угрожает ударами по Киеву: эфир Ранок.LIVE

26 мая 2026 г. 8:00

