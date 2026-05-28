Главная arrow Відео arrow Украина получит 150 истребителей Gripen: эфир Вечір.LIVE arrow
Украина получит 150 истребителей Gripen: эфир Вечір.LIVE

28 мая 2026 г. 18:00

18:00 Украина получит 150 истребителей Gripen: эфир Вечір.LIVE

13:10 Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕС: эфир День.LIVE

08:00 Украина готовит масштабные удары по России: эфир Ранок.LIVE

27 мая 2026
19:53 Атака РФ на День Киева и наступление из Беларуси: эфир Київський час

18:26 Украина обратилась к США из-за дефицита ракет к ПВО: эфир Вечір.LIVE

13:15 МВФ пересматривает программу финансирования Украины: эфир День.LIVE

08:00 Украина определила цели для ударов по Беларуси: эфир Ранок.LIVE

26 мая 2026
18:19 Умеров проводит переговоры в Берлине: эфир Вечір.LIVE

14:59 Режиссер из РФ сделал заявление об Украине со сцены кинофестиваля в Каннах

13:05 Рубио передал Трампу секретное послание от Путина: эфир День.LIVE

Украина получит шведские истребители Gripen, оснащенные дальнобойными ракетами Meteor, что усилит возможности противодействия российской авиации. Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на быстрые решения США по укреплению украинской ПВО и увеличение поставок соответствующего вооружения. Также он отметил необходимость ускорить предоставление Украине лицензии на производство ракет PAC-3 или создание собственных аналогов для защиты от массированных атак.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 28 мая.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;
  • Алексей Мовчан — народный депутат от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития;
  • Александр Федиенко — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Яна Зинкевич — народный депутат от фракции "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
  • Олесь Доний — политолог, общественный деятель;
  • Анатолий Бурмич — народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
  • Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя Комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Константин Криволап — авиаэксперт.

Новости.LIVE информировали, что 28 мая 2026 года Швеция официально объявила о решении передать Украине истребители Gripen и начать новое оборонное соглашение. Оно предусматривает как передачу имеющихся самолетов, так и дальнейшую закупку более современных модификаций для усиления украинской авиации.

Новини.LIVE также сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые истребители Gripen могут поступить в Украину уже зимой вместе с подготовленными пилотами. По его словам, украинские летчики уже проходят тренировки, а государство расширяет инфраструктуру для их подготовки несмотря на сложные условия войны.

