Україна
Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕС: эфир День.LIVE

28 мая 2026 г. 13:10

Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с Европейским Союзом, предусматривающее предоставление Украине 90 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это решение позволит реализовать соглашения о пакете реформ, необходимых для получения финансовой поддержки.

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE 28 мая.

Гости эфира

  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Регина Харченко, и.о. городского головы Запорожья;
  • Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил ВС Украины;
  • Олег Постернак, политтехнолог;
  • Сергей Чаус, начальник Часовоярской городской военной администрации;
  • Оксана Савчук, народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Артем Бронжуков, заместитель директора Аналитического Центра "Политика".

Темы эфира

  • Посольство США официально опровергло заявление об эвакуации из Киева;
  • РФ атаковала Украину "Кинджалом" и дронами: сбито 138 целей;
  • СМИ: Швеция передаст Украине современные истребители Gripen;
  • В Раде зарегистрировали законопроект о 90 млрд евро от ЕС;
  • В Полтаве из-за атаки РФ повреждены дома;
  • Зеленский и делегация США обсудили усиление ПВО Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что Еврокомиссия планирует открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Уже 16 июня пройдет ключевой этап переговоров, который охватывает базовые реформы.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский обратился с более 600 письмами к президенту Дональду Трампу и всем членам Палаты представителей и Сената. Страна просит партнеров помочь с ПВО.

