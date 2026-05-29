Реакция НАТО на попадание российского дрона в Румынии: День.LIVE

НАТО резко осудило действия России после инцидента с российским дроном, который залетел на территорию Румынии. В Альянсе назвали такие действия безответственными и представляющими угрозу безопасности стран-членов. НАТО также заявило о намерении усиливать защиту от всех воздушных угроз, в частности от беспилотников.

ЕС готовит 21-й пакет санкций против России после удара по территории Румынии;

РФ атакует Украину модернизированными "Шахедами" с РЭБ-системами;

Стефанишина: Зеленский призвал США усилить поддержку Украины;

Зеленский: Украина хочет открыть первый кластер переговоров с ЕС уже в ближайшие недели;

Налоги на посылки и OLX в Украине неизбежны из-за требований ЕС;

Генштаб: Силы обороны поразили РЛС и пункты управления России.

Новини.LIVE информировали, что Европейский Союз готовит 21-й пакет санкций против России в ответ на инцидент с падением российского беспилотника в румынском городе Галац. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва в очередной раз пересекла черту в войне и пообещала усиление безопасности на восточной границе ЕС.

Новини.LIVE также сообщали, что Румыния резко отреагировала на падение российского дрона на жилой дом в городе Галац. Президент Никушор Дан созвал срочное заседание оборонного совета и назвал инцидент самым серьезным с начала войны в Украине. В Бухаресте пообещали пропорциональный ответ и заявили, что не позволят угрожать жизни граждан.