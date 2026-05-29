Реакция НАТО на попадание российского дрона в Румынии: День.LIVE

НАТО резко осудило действия России после инцидента с российским дроном, который залетел на территорию Румынии. В Альянсе назвали такие действия безответственными и представляющими угрозу безопасности стран-членов. НАТО также заявило о намерении усиливать защиту от всех воздушных угроз, в частности от беспилотников.
- ЕС готовит 21-й пакет санкций против России после удара по территории Румынии;
- РФ атакует Украину модернизированными "Шахедами" с РЭБ-системами;
- Стефанишина: Зеленский призвал США усилить поддержку Украины;
- Зеленский: Украина хочет открыть первый кластер переговоров с ЕС уже в ближайшие недели;
- Налоги на посылки и OLX в Украине неизбежны из-за требований ЕС;
- Генштаб: Силы обороны поразили РЛС и пункты управления России.
Новини.LIVE информировали, что Европейский Союз готовит 21-й пакет санкций против России в ответ на инцидент с падением российского беспилотника в румынском городе Галац. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва в очередной раз пересекла черту в войне и пообещала усиление безопасности на восточной границе ЕС.
Новини.LIVE также сообщали, что Румыния резко отреагировала на падение российского дрона на жилой дом в городе Галац. Президент Никушор Дан созвал срочное заседание оборонного совета и назвал инцидент самым серьезным с начала войны в Украине. В Бухаресте пообещали пропорциональный ответ и заявили, что не позволят угрожать жизни граждан.