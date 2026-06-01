Россия массированно атаковала Харьков и Одессу: эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, командир взвода ударных беспилотных авиационных комплексов Александр "Схид" Иванцов, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, политолог Максим Несвитайлов, топливный эксперт Дмитрий Леушкин, и.о. министра культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 годах Ростислав Карандеев, начальник пресс-службы бригады "Стальной Кордон" Иван Шевцов и руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что в ночь на 1 июня российские оккупанты массированно атаковали дронами Харьков и Одессу, в результате чего повреждены жилые дома, зафиксированы разрушения и есть пострадавшие среди гражданского населения.

В Одессе вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом — частично разрушены первый и второй этажи, на месте работают спасатели и экстренные службы, продолжается ликвидация последствий удара.

В Харькове под обстрел попали несколько районов города, в частности Основянский, где повреждены пятиэтажный жилой дом, соседние многоквартирные дома, автомобили и гаражи, часть из которых уничтожена полностью.

Среди других тем:

Россия разворачивает 16 спутников для создания собственного аналога Starlink;

двойной удар по Одессе: возросло количество пострадавших, продолжаются спасательные работы;

ЕС рассматривает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из схемы временной защиты — СМИ;

Франция задержала подсанкционный российский танкер в Атлантическом океане;

в Крыму обостряется топливный кризис на фоне ударов и логистических проблем;

Россия временно запретила экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 года для стабилизации внутреннего рынка.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру, ночью российские дроны атаковали Харьков и населенные пункты области. В результате обстрела ранения получили девять человек.

Также Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Одессы. Из-за ударов пострадали семь человек, двое из них госпитализированы.