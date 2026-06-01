Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Россия массированно атаковала Харьков и Одессу: эфир День.LIVE arrow
Россия массированно атаковала Харьков и Одессу: эфир День.LIVE

Россия массированно атаковала Харьков и Одессу: эфир День.LIVE

1 июня 2026 г. 13:07

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:07 Россия массированно атаковала Харьков и Одессу: эфир День.LIVE

Text

08:00 Луганск под контролем украинских дронов: эфир Ранок.LIVE

29 мая 2026
Text

18:01 Контрнаступление ВСУ и новая массированная атака РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:26 Реакция НАТО на попадание российского дрона в Румынии: День.LIVE

Text

08:00 Украина в этом году на 63% увеличит расходы на оборону: эфир Ранок.LIVE

28 мая 2026
Text

20:00 Потеря влияния РФ и рост роли Китая: интервью с Алексеем Кущом

Text

18:00 Украина получит 150 истребителей Gripen: эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕС: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина готовит масштабные удары по России: эфир Ранок.LIVE

27 мая 2026
Text

19:53 Атака РФ на День Киева и наступление из Беларуси: эфир Київський час

Text

13:07 Россия массированно атаковала Харьков и Одессу: эфир День.LIVE

Text

08:00 Луганск под контролем украинских дронов: эфир Ранок.LIVE

29 мая 2026
Text

18:01 Контрнаступление ВСУ и новая массированная атака РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:26 Реакция НАТО на попадание российского дрона в Румынии: День.LIVE

Text

08:00 Украина в этом году на 63% увеличит расходы на оборону: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, командир взвода ударных беспилотных авиационных комплексов Александр "Схид" Иванцов, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, политолог Максим Несвитайлов, топливный эксперт Дмитрий Леушкин, и.о. министра культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 годах Ростислав Карандеев, начальник пресс-службы бригады "Стальной Кордон" Иван Шевцов и руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что в ночь на 1 июня российские оккупанты массированно атаковали дронами Харьков и Одессу, в результате чего повреждены жилые дома, зафиксированы разрушения и есть пострадавшие среди гражданского населения.

В Одессе вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом — частично разрушены первый и второй этажи, на месте работают спасатели и экстренные службы, продолжается ликвидация последствий удара.

В Харькове под обстрел попали несколько районов города, в частности Основянский, где повреждены пятиэтажный жилой дом, соседние многоквартирные дома, автомобили и гаражи, часть из которых уничтожена полностью.

Среди других тем:

  • Россия разворачивает 16 спутников для создания собственного аналога Starlink;
  • двойной удар по Одессе: возросло количество пострадавших, продолжаются спасательные работы;
  • ЕС рассматривает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из схемы временной защиты — СМИ;
  • Франция задержала подсанкционный российский танкер в Атлантическом океане;
  • в Крыму обостряется топливный кризис на фоне ударов и логистических проблем;
  • Россия временно запретила экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 года для стабилизации внутреннего рынка.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру, ночью российские дроны атаковали Харьков и населенные пункты области. В результате обстрела ранения получили девять человек.

Также Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Одессы. Из-за ударов пострадали семь человек, двое из них госпитализированы.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:36 В Люблине убрали украинский флаг из-за нового названия ССО

13:16 Средняя зарплата в Украине не соответствует реальности: названы причины

AI‑сервисы против инструментов — почему Sequoia изменил правила игры

AI‑сервисы против инструментов — почему Sequoia изменил правила игры

13:10 Фестиваль карьеры на ВДНХ: как Live Media HUB привлек гостей в мир медиа

Text

13:07 Россия массированно атаковала Харьков и Одессу: эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:02 Украинцам хотят упростить оформление соцпомощи: что может измениться

12:59 СБУ задержала корректировщика атак РФ в Полтаве

12:53 Разрушения после удара по Одессе: фоторепортаж последствий

12:43 Дефицит топлива в России: власти останавливают вывоз авиакеросина

12:22 Высокая вероятность вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь

13:36 В Люблине убрали украинский флаг из-за нового названия ССО

13:16 Средняя зарплата в Украине не соответствует реальности: названы причины

AI‑сервисы против инструментов — почему Sequoia изменил правила игры

AI‑сервисы против инструментов — почему Sequoia изменил правила игры

13:10 Фестиваль карьеры на ВДНХ: как Live Media HUB привлек гостей в мир медиа

13:02 Украинцам хотят упростить оформление соцпомощи: что может измениться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:59 СБУ задержала корректировщика атак РФ в Полтаве

12:53 Разрушения после удара по Одессе: фоторепортаж последствий

12:43 Дефицит топлива в России: власти останавливают вывоз авиакеросина

12:22 Высокая вероятность вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь

12:21 Начало июня несет изменение погоды: прогноз от синоптика Диденко

06:33 Сезон овощей и ягод в Одессе: актуальные цены на Киевском рынке

25 мая

22:34 Стоимость аренды квартир в Одессе: сколько тратят жители

22 мая

21:33 Клубника на одесских рынках дешевеет: актуальные цены сегодня

20 мая

21:33 Одессе — 611 лет: как выглядит крепость Хаджибей в 3D-модели

19 мая

21:33 Стоимость проезда в Одессе: сколько готовы платить горожане

18 мая

22:33 "Бебрадрон": в Одесской области протестировали новый украинский дрон

15 мая

06:33 Новый Гражданский кодекс: юрист об изменениях для одесситов

14 мая

06:33 Евровидение 2026: ожидания одесситов от группы Leleka

13 мая

06:33 Привлечение иностранцев для работы в Украине: страхи одесситов

12 мая

21:26 Перец дешевеет, лимоны дорожают: цены на Одесском Привозе

Text

13:07 Россия массированно атаковала Харьков и Одессу: эфир День.LIVE

Text

08:00 Луганск под контролем украинских дронов: эфир Ранок.LIVE

29 мая
Text

18:01 Контрнаступление ВСУ и новая массированная атака РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:26 Реакция НАТО на попадание российского дрона в Румынии: День.LIVE

Text

08:00 Украина в этом году на 63% увеличит расходы на оборону: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Луганск под контролем украинских дронов: эфир Ранок.LIVE

Луганск под контролем украинских дронов: эфир Ранок.LIVE

1 июня 2026 г. 8:00
Контрнаступление ВСУ и новая массированная атака РФ: эфир Вечір.LIVE

Контрнаступление ВСУ и новая массированная атака РФ: эфир Вечір.LIVE

29 мая 2026 г. 18:01
Реакция НАТО на попадание российского дрона в Румынии: День.LIVE

Реакция НАТО на попадание российского дрона в Румынии: День.LIVE

29 мая 2026 г. 13:26
Украина в этом году на 63% увеличит расходы на оборону: эфир Ранок.LIVE

Украина в этом году на 63% увеличит расходы на оборону: эфир Ранок.LIVE

29 мая 2026 г. 8:00
Потеря влияния РФ и рост роли Китая: интервью с Алексеем Кущом

Потеря влияния РФ и рост роли Китая: интервью с Алексеем Кущом

28 мая 2026 г. 20:00
Украина получит 150 истребителей Gripen: эфир Вечір.LIVE

Украина получит 150 истребителей Gripen: эфир Вечір.LIVE

28 мая 2026 г. 18:00
Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕС: эфир День.LIVE

Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕС: эфир День.LIVE

28 мая 2026 г. 13:10
Украина готовит масштабные удары по России: эфир Ранок.LIVE

Украина готовит масштабные удары по России: эфир Ранок.LIVE

28 мая 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации