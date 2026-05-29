Контрнаступление ВСУ и новая массированная атака РФ: эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. По его словам, соответствующую информацию украинская власть получила от разведки. В то же время ВСУ перешли в контрнаступление на Александровском направлении и уже освободили десятки квадратных километров территории.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 29 мая.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Олег Устенко — экономист, советник президента (2019-2024 годы);

Георгий Мазурашу — народный депутат от фракции "Слуга народа";

Руслан Горбенко — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Полина Марченко — адвокат;

Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор.

Новини.LIVE информировали, что 29 мая 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине. Об этом он рассказал во время разговора с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. Глава государства отметил необходимость скоординированного ответа партнеров и усиления противовоздушной обороны.

Новости.LIVE также писали, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия сохраняет возможность нанести удар по Киеву в любой момент. Он также подчеркнул "серьезность" предупреждений, в частности в отношении иностранных дипломатов. В Москве утверждают, что уже демонстрировали силу атак против украинской столицы, и угроза остается постоянной.