Луганск под контролем украинских дронов: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог Олег Лесной, секретарь Совета экономической безопасности Украины Илона Хмелева, руководитель Центра подготовки операторов БпЛА "Крук" Виктор Таран, и.о. начальника Волынской ОВА Роман Романюк, политолог Игорь Когут, министр социальной политики Украины (2022–2025) Оксана Жолнович, начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный, министр топлива и энергетики Украины (2007–2010) Юрий Продан и заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

Гости эфира обсудят, что в ответ на заявления российских оккупантов о полном захвате Луганской области Третий армейский корпус объявил операцию по контролю логистических маршрутов на Луганщине.

К пограничному пункту "Изварино" в глубокий тыл россиян залетели дроны корпуса, где взорвали бронетехнику и склады боеприпасов в 200 километрах от фронта. Украинские беспилотники берут под жесткий контроль дороги и снабжение врага.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на заместителя командира Третьего армейского корпуса Максима Жорина, отныне российские захватчики не имеют безопасных зон для перемещения и обеспечения своих подразделений.

А 31 мая украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны нанесли удары по важным военным и энергетическим объектам на территории России. В частности, поражен НПЗ в Саратове.