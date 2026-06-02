Массированная атака по Украине, РФ запустила сотни целей: эфир Ранок.LIVE

2 июня 2026 г. 8:00

08:00 Массированная атака по Украине, РФ запустила сотни целей: эфир Ранок.LIVE

18:00 Украина срочно просит у США лицензию на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE

13:07 Россия массированно атаковала Харьков и Одессу: эфир День.LIVE

08:00 Луганск под контролем украинских дронов: эфир Ранок.LIVE

18:01 Контрнаступление ВСУ и новая массированная атака РФ: эфир Вечір.LIVE

13:26 Реакция НАТО на попадание российского дрона в Румынии: День.LIVE

08:00 Украина в этом году на 63% увеличит расходы на оборону: эфир Ранок.LIVE

20:00 Потеря влияния РФ и рост роли Китая: интервью с Алексеем Кущом

18:00 Украина получит 150 истребителей Gripen: эфир Вечір.LIVE

13:10 Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕС: эфир День.LIVE

08:00 Массированная атака по Украине, РФ запустила сотни целей: эфир Ранок.LIVE

18:00 Украина срочно просит у США лицензию на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE

13:07 Россия массированно атаковала Харьков и Одессу: эфир День.LIVE

08:00 Луганск под контролем украинских дронов: эфир Ранок.LIVE

18:01 Контрнаступление ВСУ и новая массированная атака РФ: эфир Вечір.LIVE

Во вторник, 2 июня, в прямом эфире ведущие и гости студии обсудят перспективы завершения войны, ситуацию на фронте, международные переговоры, состояние энергетической системы и восстановление инфраструктуры. Среди ключевых тем — заявления начальника ГУР Кирилла Буданова о возможности завершения войны до начала зимы и готовность России к определенным шагам в переговорном процессе.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Эксперты также проанализируют перспективы возможных переговоров между Украиной и РФ, позицию Европейского Союза, последние решения администрации президента США Дональда Трампа и ситуацию вокруг переговоров между Ираном и США.

Отдельное внимание уделят ситуации на фронте, темпам рекрутинга в российской армии, вопросам обмена военнопленными, бронированию работников предприятий и защиты украинской энергетической инфраструктуры после российских атак.

Также в центре внимания будут экономические вопросы: рост цен на нефть, курс валют, уровень зарплат в Украине, рынок труда и обеспечение военнослужащих.

Гости эфира:

  • Игорь Тодоров, профессор Ужгородского национального университета, эксперт по внешней политике;
  • Василий Фурман, доктор экономических наук, член Совета НБУ;
  • Олег Береза, начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области;
  • Виталий Пьясецкий, главный сержант 93-й ОМБр "Стоход";
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций;
  • Вадим Трюхан, политолог-международник;
  • Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий;
  • Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина".

Кроме того, обсудят состояние дорожной инфраструктуры Львовщины, ремонт и восстановление автодорог и мостов, финансирование отрасли, а также развитие подъездных путей к пунктам пропуска на украинско-польской границе.

Глава ОПУ Кирилл Буданов эксклюзивно журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на международном Форуме Архитектура Безопасности заявил, что российские экспериментальные ракетные системы типа "Орешник" или "Кедр" являются исключительно инструментом политического запугивания, тогда как реальную повседневную опасность для Украины представляют массовые запасы обычных крылатых ракет.

Также Буданов сообщил, что в Украине планируют унифицировать подход к привлечению иностранных добровольцев в Силы обороны. Речь идет о создании единого координационного механизма, который должен упорядочить процедуры отбора, пребывания и дальнейшей службы иностранцев.

