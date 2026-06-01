Украина срочно просит у США лицензию на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с предложением разрешить украинской стороне производить ракеты для систем Patriot по лицензии. По его мнению, имеющиеся объемы выпуска таких боеприпасов являются недостаточными, учитывая интенсивность современных ракетных угроз. В интервью Face the Nation глава государства сообщил, что уже направил соответствующие обращения в Белый дом и американский Конгресс. Зеленский подчеркнул, что нынешние темпы производства противобаллистических ракет не соответствуют реальным потребностям обороны, отметив: "60-65 противобаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами — это ничто. Это не секрет, и Россия это знает".

Новини.LIVE информировали 27 мая, что Владимир Зеленский направил письмо Дональду Трампу о критической нехватке ракет для системы ПВО Patriot. Он отметил, что Украине чрезвычайно сложно противостоять баллистическим атакам со стороны России в таких условиях.

Тем временем США будут развивать свою систему ПВО, так называемый "Золотой купол" Дональда Трампа. Уже известно, какая компания будет осуществлять строительные работы.