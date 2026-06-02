Более 100 раненых и много погибших от ударов РФ: эфир Вечір.LIVE

В результате массированного комбинированного удара, который российские войска нанесли по Украине в ночь на 2 июня, погиб 21 человек, а более ста мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Наиболее разрушительным последствиям подверглись Киев и Днепр, где зафиксированы масштабные разрушения жилого фонда. В частности, в столице жертвами атаки стали шесть человек, а за медицинской помощью обратились 79 жителей, среди которых осколочные ранения получил трехлетний ребенок. В то же время один из самых мощных ударов пришелся на Днепр: там из-за уничтожения многоквартирных домов погибли 15 гражданских лиц, включая ребенка, а еще сорок жителей города пострадали.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 2 июня

Гости:

Максим Разумный, доктор политических наук

Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике

Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Юлия Гришина, народный депутат "Слуга Народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций

Олег Саакян, политолог

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Днепре уже завершились поисково-спасательные работы на руинах дома, куда попала российская баллистическая ракета. Однако, только в течение 2 июня по состоянию на 17:50 уже известно о еще трех атаках на гражданский сектор города. Власти Днепра организовали выплаты для пострадавших днепрян. В зависимости от квадратуры разрушенного жилья им будут выплачивать компенсационные суммы для аренды жилья.