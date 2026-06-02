Россия ударила кассетными боеприпасами и "Цирконами": эфир День.LIVE

2 июня 2026 г. 13:00

В ночь на 2 июня Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на Украину, выпустив рекордное количество вооружения: 73 ракеты и 656 беспилотников. Под ударом оказался ряд регионов. Особенно жестокому обстрелу подвергся Днепр, где оккупанты применили кассетные боеприпасы. Городские власти убеждены, что это было сделано намеренно, чтобы увеличить количество жертв среди мирного населения и спасателей, которые первыми прибывают на место происшествия. По данным Воздушных сил, враг использовал широкий арсенал, включая ракеты "Циркон", "Искандер-М", Х-101, "Калибр" и сотни дронов.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 2 июня

Гости эфира:

  • Ярослав Божко, политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина";
  • Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
  • Михаил Ребрик, главный макроэкономист KSE Institute;
  • Руслан Рохов, политтехнолог;
  • Оксана Савчук, народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Темы эфира:

  • Зеленский отреагировал на массированный обстрел и обратился к партнерам;
  • Из-под завалов в Днепре достали тело ребенка 2023 года рождения;
  • РФ запустила по Украине более 700 целей: зафиксированы десятки попаданий;
  • Россия массированно атаковала Киев: есть жертвы и значительные разрушения;
  • Юсов: РФ усиливает мобилизацию из-за значительных потерь на фронте;
  • Буданов: надо создать координационное "окно" для иностранных добровольцев.

Новини.LIVE освещали последствия российского удара по Украине. В частности российские войска осуществили массированные атаки беспилотниками по Одессе и одноименному району. Под ударом оказались жилые кварталы, частный сектор и объекты гражданской инфраструктуры. В результате вражеского налета травмы различной степени тяжести получили семь человек, двое из которых сейчас госпитализированы.

По последним данным в Днепре из-под завалов атакованной четырехэтажки достали тела еще двух погибших — женщины и 8-летнего мальчика. Таким образом, количество жертв вражеского удара возросло до 11 человек, в том числе погибли двое детей. Медики продолжают бороться за жизнь пострадавших: из 37 раненых 22 человека пока госпитализированы.

Массированная атака по Украине, РФ запустила сотни целей: эфир Ранок.LIVE

2 июня 2026 г. 8:00
1 июня 2026 г. 18:00
1 июня 2026 г. 13:07
1 июня 2026 г. 8:00
29 мая 2026 г. 18:01
29 мая 2026 г. 13:26
29 мая 2026 г. 8:00
28 мая 2026 г. 20:00

