Главная arrow Відео arrow РФ планирует массированно атаковать Украину 7 раз в месяц: эфир Вечір.LIVE arrow
РФ планирует массированно атаковать Украину 7 раз в месяц: эфир Вечір.LIVE

17 апреля 2026 г. 18:07

18:07 РФ планирует массированно атаковать Украину 7 раз в месяц: эфир Вечір.LIVE

13:25 США задерживают поставки оружия: эфир День.LIVE

08:00 Трамп отреагировал на массированный удар по Украине: эфир Ранок.LIVE

20:00 Что с ценами в стране и помощью от ЕС: "Світ на зламі" с Алексеем Кущом

18:08 Буданов анонсировал новый обмен пленными с РФ: эфир Вечір.LIVE

17:04 Зеленский выступает в Нидерландах: прямая трансляция речи

13:32 Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину: эфир День.LIVE

08:00 Украина получит сотни ракет от Германии: эфир Ранок.LIVE

19:28 Эффективность работы Киевсовета и повышение тарифов: эфир "Київський час"

18:13 Трамп сделал заявление о конце войны в Украине: эфир Вечір.LIVE

18:07 РФ планирует массированно атаковать Украину 7 раз в месяц: эфир Вечір.LIVE

13:25 США задерживают поставки оружия: эфир День.LIVE

08:00 Трамп отреагировал на массированный удар по Украине: эфир Ранок.LIVE

20:00 Что с ценами в стране и помощью от ЕС: "Світ на зламі" с Алексеем Кущом

18:08 Буданов анонсировал новый обмен пленными с РФ: эфир Вечір.LIVE

Украинские разведчики узнали, что Россия планирует массированно атаковать Украину семь раз в месяц. В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в украинской реальности это означает не менее 400 беспилотников и 20 ракет во время одного обстрела.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE на Новини.LIVE.

Темы и гости эфира Вечір.LIVE

В эфире кроме вышеупомянутого также поговорим о следующем:

  • Сибига: Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский — Путин, с участием Эрдогана и Трампа.
  • Самый сложный период двустороннего дипломатического трека с США уже позади, — Сибига.
  • Вэнс назвал прекращение помощи Украине "одним из крупнейших достижений администрации Трампа".
  • США сосредоточены на Иране, но хотят, чтобы Украина "объяснилась", — заявил Трамп.
  • Reuters: США откладывают поставки оружия в Европу из-за Ирана.
  • Иран открывает Ормузский пролив.
  • Reuters: Цены на нефть пошли вниз: причина — оптимизм относительно переговоров о прекращении войны с Ираном.
  • Москва пригрозила Европе "резкой эскалацией" и "непредсказуемыми последствиями" на фоне увеличения поставок беспилотников Украине.
  • Путин готовится захватить Эстонию — он получил разрешение отправлять войска за границу для "защиты россиян", — The Times.

Своим экпертным мнением поделятся в студии Новини.LIVE такие гости:

  • Михаил Крутихин, экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку;
  • Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;
  • Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Константин Боровой, российский оппозиционный политик;
  • Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины";
  • Руслан Горбенко, народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 17 апреля российские захватчики атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 172 ударными беспилотниками различных типов, а именно Shahed, "Гербера" и "Италмас". Воздушные силы ВСУ сбили более 140 российских целей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в результате атаки РФ пострадали Харьковщина, где погиб человек и есть разрушения, и Черниговщина, где жители остались без света и тепла. Кроме того, раздавались взрывы в Одесской области.

19:09 Буданов поздравил с днем рождения командующего ДШВ Апостола

19:05 Известный испанский аэропорт закроется более чем на месяц

19:03 Причастные к обстрелам: Зеленский ввел санкции против 121 командира РФ

18:35 Во Львове ночью заморозки и туман: прогноз погоды на завтра

18:35 Украинцы могут остаться без телефона после пересечения границы: детали

18:31 Сухомлин: Киев должен срочно искать альтернативу ТЭЦ

18:16 Дроны изменили ситуацию в Черном море: Украина имеет преимущество

18:00 4 изменения в путешествиях в ЕС этим летом: от новых цен до строгих правил

17:59 УВКБ ООН будет выплачивать большую помощь: кому и сколько будут начислять

