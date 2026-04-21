Экс-главу Департамента патрульной полиции Евгения Жукова, который подал в отставку после теракта в Киеве, назначили советником главы Нацполиции. Он будет заниматься вопросами вовлеченности полиции в войну. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время общения с журналистами.

Новини.LIVE информировали, что 19 апреля стало известно, что начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. В Верховной Раде накануне начали сбор подписей за его увольнение после действий полиции во время теракта в Киеве 18 апреля. Впоследствии Жуков подтвердил отставку, заявив, что как боевой офицер сам решил подать рапорт на увольнение.

Новини.LIVE также писали, что министр внутренних дел Игорь Клименко назвал "большим стыдом" действия двух патрульных, которые во время теракта в Киеве 18 апреля оставили раненого мальчика и сбежали. По его словам, правоохранители ехали на вызов о хулиганстве и оказались психологически не готовыми к реальной стрельбе. Клименко также призвал не оценивать всю полицию по поступку этих двух патрульных.