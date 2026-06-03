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Главная arrow Відео arrow Обстрелы Киева и 12 лет мэрства Кличко: эфир Київський час arrow
Обстрелы Киева и 12 лет мэрства Кличко: эфир Київський час

Обстрелы Киева и 12 лет мэрства Кличко: эфир Київський час

3 июня 2026 г. 19:08

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19:08 Обстрелы Киева и 12 лет мэрства Кличко: эфир Київський час

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Сегодня для Киева актуальными остаются вопросы безопасности во время массированных российских атак. В частности, где киевлянам прятаться во время воздушной тревоги, достаточно ли укрытий в городе и как действовать в случае ракетных и дроновых ударов. Отдельно эксперты будут говорить и о 12 годах управления столицей Виталием Кличко — какие изменения произошли в Киеве, что удалось реализовать и какие проблемы до сих пор остаются нерешенными.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира "Київський час":

  • Безопасность в столице во время массированных российских атак;
  • Куда прятаться киевлянам во время воздушной тревоги;
  • Хватает ли укрытий в городе и как действовать в случае ракетных и дроновых ударов;
  • 12 лет управления Киевом Виталием Кличко — какие изменения произошли в столице, что удалось реализовать и какие проблемы до сих пор остаются актуальными для жителей города.

Новини.LIVE информировали, что пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп заявила, что в Киеве могут ограничить установку палаток в метро во время воздушных тревог. Причиной называют недостаток свободного пространства в укрытиях из-за длительного пребывания части людей с вещами и снаряжением. Во власти подчеркивают необходимость обеспечить доступ к укрытиям для максимального количества киевлян.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 2 июня российские войска нанесли ракетно-дроновой удар по Киеву, в результате чего погибли люди и есть масштабные разрушения. Количество жертв в результате атаки возросло до семи человек, пострадали по меньшей мере 90 человек.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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