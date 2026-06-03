Россия готовит новую тактику атак против Украины: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский обнародовал данные ГУР МО относительно политических планов Кремля, которые непосредственно касаются взаимоотношений Украины с Молдовой, странами Южного Кавказа, Ближнего Востока и региона Залива. По данным военной разведки, одной из ключевых задач Москвы является искусственное разрушение и ограничение экономических, безопасностных и стратегических связей Киева с этими государствами. Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что Украина сейчас готовит комплексные меры, направленные на эффективное ограничение производства российских ракет.

Об этом и не только смотрите в эфире программы "Ранок.LIVE".

Эфир Ранок.LIVE 3 июня

Гости эфира Ранок.LIVE

Виктор Бобыренко, эксперт Бюро анализа политики

Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI"

Позывной "Викинг", главный сержант роты БпАК 1 мотопехотного батальона 58 ОМПБр

Сергей Евтушок, народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики

Николай Томенко, политический и общественный деятель

Леся Забуранная, народный депутат "Слуга народа", Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета

Алексей Якубин, кандидат политических наук

Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг"

Светлана Осауленко, депутат Одесского городского совета

Новини.LIVE писали также о том, что текущее состояние городских укрытий в Днепре позволяет обеспечить надежным укрытием лишь чуть более 30% местного населения в моменты воздушной опасности. В городе продолжается развертывание дополнительных защитных сооружений и непосредственное строительство новых бомбоубежищ.

Поэтому уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что большинство проверенных убежищ Украины имеют серьезные проблемы. Соответствующие выводы основаны на результатах детального мониторинга, который длился в течение второй половины 2025 года. В этот период представители Офиса омбудсмена осуществили 1066 ревизий укрытий в разных областях Украины.