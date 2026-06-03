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Петербург пылает после налета украинских дронов: эфир День.LIVE

Петербург пылает после налета украинских дронов: эфир День.LIVE

3 июня 2026 г. 12:00

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12:00 Петербург пылает после налета украинских дронов: эфир День.LIVE

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18:01 Контрнаступление ВСУ и новая массированная атака РФ: эфир Вечір.LIVE

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12:00 Петербург пылает после налета украинских дронов: эфир День.LIVE

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08:00 Россия готовит новую тактику атак против Украины: эфир Ранок.LIVE

2 июня 2026
Text

18:00 Более 100 раненых и много погибших от ударов РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия ударила кассетными боеприпасами и "Цирконами": эфир День.LIVE

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08:00 Массированная атака по Украине, РФ запустила сотни целей: эфир Ранок.LIVE

В ночь на 3 июня украинские силы нанесли серии мощных ударов по военным и промышленным объектам Российской Федерации, что официально прокомментировал Президент Владимир Зеленский. Эта уникальная по своему расстоянию и координации операция была совместно реализована бойцами ГУР, СБУ, ССО и других подразделений. В результате атаки удалось попасть в нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, что в 1100 км от границы Украины, а также ликвидировать цели на территории оружейного предприятия на Тамбовщине и военной базы, расположенной в Кронштадте.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 3 июня

Гости День.LIVE

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Виталий Ким, председатель Николаевской областной военной администрации;
  • Иван Ступак, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;
  • Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, "Батьківщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;
  • Богдан Слуцкий, экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС);
  • Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
  • Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО".

Темы эфира:

  • В Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Рютте;
  • Зеленский подтвердил удары Украины по НПЗ и ракетному заводу в РФ;
  • Российская ракета убила 16 человек в Днепре: город в трауре;
  • РФ атаковала 36 населенных пунктов Сумской области: есть жертвы;
  • Чмут: силовой возврат к границам 1991 года возможен;
  • Россия готовит удары по украинским ракетным предприятиям, — Зеленский.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, сообщалось, что последовательное уничтожение нефтяной инфраструктуры врага уже приводит к серьезной нехватке горючего в России. По словам Владимира Зеленского, способность ВСУ атаковать логистические узлы РФ на всей протяженности и глубине оккупированных территорий оказывает системное разрушительное влияние на обеспечение оккупантов.

Также в среду, 3 июня, в Генштабе ВСУ сообщили подробности последствий операции против России в рамках дроновых атак в течение суток 2 июня, а также в ночь на 3 июня. Известно о серьезных разрушениях в тылу противника и уничтожении важных военных объектов.

 

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