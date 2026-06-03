Петербург пылает после налета украинских дронов: эфир День.LIVE

В ночь на 3 июня украинские силы нанесли серии мощных ударов по военным и промышленным объектам Российской Федерации, что официально прокомментировал Президент Владимир Зеленский. Эта уникальная по своему расстоянию и координации операция была совместно реализована бойцами ГУР, СБУ, ССО и других подразделений. В результате атаки удалось попасть в нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, что в 1100 км от границы Украины, а также ликвидировать цели на территории оружейного предприятия на Тамбовщине и военной базы, расположенной в Кронштадте.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 3 июня
Гости День.LIVE
- Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
- Виталий Ким, председатель Николаевской областной военной администрации;
- Иван Ступак, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;
- Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, "Батьківщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;
- Богдан Слуцкий, экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС);
- Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
- Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО".
Темы эфира:
- В Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Рютте;
- Зеленский подтвердил удары Украины по НПЗ и ракетному заводу в РФ;
- Российская ракета убила 16 человек в Днепре: город в трауре;
- РФ атаковала 36 населенных пунктов Сумской области: есть жертвы;
- Чмут: силовой возврат к границам 1991 года возможен;
- Россия готовит удары по украинским ракетным предприятиям, — Зеленский.
Ранее, как сообщали Новини.LIVE, сообщалось, что последовательное уничтожение нефтяной инфраструктуры врага уже приводит к серьезной нехватке горючего в России. По словам Владимира Зеленского, способность ВСУ атаковать логистические узлы РФ на всей протяженности и глубине оккупированных территорий оказывает системное разрушительное влияние на обеспечение оккупантов.
Также в среду, 3 июня, в Генштабе ВСУ сообщили подробности последствий операции против России в рамках дроновых атак в течение суток 2 июня, а также в ночь на 3 июня. Известно о серьезных разрушениях в тылу противника и уничтожении важных военных объектов.