Петербург пылает после налета украинских дронов: эфир День.LIVE

В ночь на 3 июня украинские силы нанесли серии мощных ударов по военным и промышленным объектам Российской Федерации, что официально прокомментировал Президент Владимир Зеленский. Эта уникальная по своему расстоянию и координации операция была совместно реализована бойцами ГУР, СБУ, ССО и других подразделений. В результате атаки удалось попасть в нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, что в 1100 км от границы Украины, а также ликвидировать цели на территории оружейного предприятия на Тамбовщине и военной базы, расположенной в Кронштадте.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 3 июня

Гости День.LIVE

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Виталий Ким, председатель Николаевской областной военной администрации;

Иван Ступак, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;

Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, "Батьківщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;

Богдан Слуцкий, экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС);

Антон Малеев, политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";

Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО".

Темы эфира:

В Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Рютте;

Зеленский подтвердил удары Украины по НПЗ и ракетному заводу в РФ;

Российская ракета убила 16 человек в Днепре: город в трауре;

РФ атаковала 36 населенных пунктов Сумской области: есть жертвы;

Чмут: силовой возврат к границам 1991 года возможен;

Россия готовит удары по украинским ракетным предприятиям, — Зеленский.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, сообщалось, что последовательное уничтожение нефтяной инфраструктуры врага уже приводит к серьезной нехватке горючего в России. По словам Владимира Зеленского, способность ВСУ атаковать логистические узлы РФ на всей протяженности и глубине оккупированных территорий оказывает системное разрушительное влияние на обеспечение оккупантов.

Также в среду, 3 июня, в Генштабе ВСУ сообщили подробности последствий операции против России в рамках дроновых атак в течение суток 2 июня, а также в ночь на 3 июня. Известно о серьезных разрушениях в тылу противника и уничтожении важных военных объектов.