Трамп, и Путин ответили на письмо Зеленского: эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое обращение к Владимиру Путину, что уже вызвало заметный резонанс в мировых столицах, в частности в Москве и Вашингтоне. В Кремле официально подтвердили, что ознакомились с текстом письма и планируют передать его содержание Путину, после чего будет сформирована возможная позиция по ответу. В то же время в США на это событие отреагировал президент Дональд Трамп, который воздержался от детальных оценок. Стоит добавить, что накануне публикации Зеленский признал, что Украина не всегда является главным приоритетом американской повестки дня, поскольку Вашингтон вынужден концентрироваться и на других международных кризисах, в частности вокруг Ирана.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 5 июня

Гости эфира:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований безопасности";

Позывной, "Ведьмак" командир подразделения наземных роботизированных комплексов 32-й отдельной механизированной бригады "Стальная";

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;

Михаил Цимбалюк, народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов";

Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011);

Алексей Леонов, народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Новини.LIVE сообщали о последствиях российской атаки на молокозавод в Киевской области. Из-за атаки погибли четыре человека, еще несколько ищут под завалами.

Также Нацполиция и другие спецслужбы провели серию масштабных обысков в 16 областях Украины. Правоохранители проверяли состояние врачей ВВК и обнаружили незадекларированное имущество и элитные автомобили на общую сумму более 200 млн грн.