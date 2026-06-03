Украинских чиновников предупредили о Patriot: эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский провел совещание по поставкам Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Он заявил, что Украина уже имеет политическую договоренность о закупке систем Patriot, однако реализация соглашения затягивается. Зеленский отметил необходимость ускорить контракт и максимально эффективно использовать международное финансирование для усиления защиты Украины.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 3 июня.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);

Вадим Ивченко — народный депутат Украины от фракции "Батькивщина", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Тарас Козак — депутат Киевского городского совета, фракция "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;

Динара Габибулаева — депутат Киевского городского совета, фракция "Европейская Солидарность" (Первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам местного самоуправления и внешних связей);

Виталий Селик — председатель ОО "Совет по урбанистике Киева".

Новини.LIVE информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание из-за задержек с подготовкой контракта на поставку систем ПВО Patriot. Он раскритиковал чиновников за срыв сроков и дал им неделю на завершение всех юридических процедур. Зеленский предупредил о кадровых решениях в случае невыполнения поставленной задачи.

Новини.LIVE также писали, что министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон найдет способ помочь Украине с системами противовоздушной обороны Patriot. Он подчеркнул, что США работают над увеличением производства боеприпасов и готовы поддерживать Киев в защите от российских атак.