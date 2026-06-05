Зеленский впервые написал письмо Путину: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский направил открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить боевые действия и начать прямые переговоры на уровне глав государств. Зеленский отметил, что линия фронта должна стать начальной точкой для дипломатического процесса, и назвал страны, которые выразили готовность принять этот саммит, в частности Швейцарию, Турцию и государства Арабского мира. Предложенный украинским лидером формат предусматривает двухэтапный подход: сначала состоятся прямые переговоры между Украиной и Россией, а затем к процессу присоединятся другие международные игроки, прежде всего США и страны Европы, для формирования надежных гарантий безопасности. Кремль планирует затянуть войну на 2027-2028 годы и втянуть в военные действия Беларусь.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 5 июня

Приглашенные гости:

Юрий Подорожний, политтехнолог

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, подполковник

Максим Джигун, политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics

Роланд Цебер, председатель Альянса национальных сообществ "Европейская Коалиция", депутат Закарпатского областного совета

Владимир Крейденко, народный депутат Украины, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры

Регина Харченко, и.о. городского головы Запорожья

Иван Тимочко, военный эксперт

Николай Нога, городской голова г. Шостка

Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист

Сергей Фурса, экономист, финансист

Владислав Волошин, представитель Сил обороны Юга Украины

Как писали ранее Новини.LIVE, недавно Владимир Зеленский выразил готовность к безотлагательным переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул, что прекращение войны не должно зависеть от урегулирования других глобальных споров. Он добавил, что такой шаг является неотложным, поскольку внимание Соединенных Штатов сейчас сфокусировано преимущественно на кризисе вокруг Ирана.

Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Палате представителей заявил, что сейчас Российская Федерация "особенно" не демонстрирует готовности к уступкам, которые необходимы для завершения войны и достижения мира в Украине. По его словам, хотя мирные усилия пока не принесли ощутимых результатов, Вашингтон готов и в дальнейшем активно участвовать в дипломатических инициативах и попытках организовать переговорный процесс между сторонами.

Стоит отметить, что Кремль пытается навязать собственные условия прекращения огня, выдвигая требование о выполнении так называемых "договоренностей Анкориджа". По словам Владимира Путина, именно согласие Киева на этот формат может остановить войну. Несмотря на декларативные заявления российских властей о готовности к политико-дипломатическому урегулированию и компромиссам, Россия не отказывается от своих территориальных претензий и прямо выставляет их как главное условие для остановки боевых действий.