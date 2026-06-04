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Рубио похвалил мощь и ловкость ВСУ на фронте: эфир День.LIVE

Рубио похвалил мощь и ловкость ВСУ на фронте: эфир День.LIVE

4 июня 2026 г. 13:00

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13:00 Рубио похвалил мощь и ловкость ВСУ на фронте: эфир День.LIVE

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18:28 Украинских чиновников предупредили о Patriot: эфир Вечір.LIVE

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12:00 Петербург пылает после налета украинских дронов: эфир День.LIVE

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08:00 Россия готовит новую тактику атак против Украины: эфир Ранок.LIVE

2 июня 2026
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18:00 Более 100 раненых и много погибших от ударов РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Россия ударила кассетными боеприпасами и "Цирконами": эфир День.LIVE

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08:00 Массированная атака по Украине, РФ запустила сотни целей: эфир Ранок.LIVE

1 июня 2026
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18:00 Украина срочно просит у США лицензию на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Рубио похвалил мощь и ловкость ВСУ на фронте: эфир День.LIVE

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08:00 Украина готова к прямым переговорам с Путиным: эфир Ранок.LIVE

3 июня 2026
Text

19:08 Обстрелы Киева и 12 лет мэрства Кличко: эфир Київський час

Text

18:28 Украинских чиновников предупредили о Patriot: эфир Вечір.LIVE

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12:00 Петербург пылает после налета украинских дронов: эфир День.LIVE

Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате заявил, что украинская армия все эффективнее наносит дальнобойные удары вглубь территории РФ и по объектам российской экономики. Чиновник привел данные Министерства войны США, согласно которым впервые в истории этой войны количество российских потерь погибшими превысило количество раненых. Рубио констатировал, что при текущей динамике на поле боя Россия вряд ли сможет достичь своих целей военным путем. В то же время он подчеркнул, что конфликт не имеет чисто военного решения и должен завершиться дипломатически за столом переговоров, хотя сейчас позиции Киева и Москвы остаются очень далекими друг от друга.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 4 июня

Гости эфира:

  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело;
  • Анна Малкина, политолог, доктор политических наук;
  • Александр Левченко, дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-17 годах;
  • Дарья Герасимчук, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка;
  • Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;
  • Сергей Козырь, народный депутат "Слуга Народа", соучредитель ОО "ВПО Украины".

Темы эфира:

  • Сырский заявил о четвертом эшелоне ПВО для защиты еще двух областей;
  • Шанс на вступление Украины в ЕС: Кипр и Венгрия выразили поддержку;
  • Россия убила по меньшей мере 707 украинских детей: заявление Зеленского;
  • Россияне атаковали промышленный объект в Борисполе, есть раненый;
  • Рубио пообещал новости о выделении Украине 400 млн долларов;
  • Рубио: РФ "особо" не хочет идти на уступки по окончанию войны.

Как писали уже Новини.LIVE, Марко Рубио заявил, что Пентагон официально разблокировал выделение Украине 400 миллионов долларов, которые ранее были заложены в федеральный бюджет США на 2026 финансовый год. Эти средства уже прошли процедуру одобрения в Конгрессе, однако оставались неиспользованными из-за промедления со стороны американского оборонного ведомства.

Тем временем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия хочет нарастить долю ударных дронов в массированных атаках против Украины на 50%. Он назвал конкретные шаги, которые уже делает украинское войско для противостояния атакам.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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