Рубио похвалил мощь и ловкость ВСУ на фронте: эфир День.LIVE

Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате заявил, что украинская армия все эффективнее наносит дальнобойные удары вглубь территории РФ и по объектам российской экономики. Чиновник привел данные Министерства войны США, согласно которым впервые в истории этой войны количество российских потерь погибшими превысило количество раненых. Рубио констатировал, что при текущей динамике на поле боя Россия вряд ли сможет достичь своих целей военным путем. В то же время он подчеркнул, что конфликт не имеет чисто военного решения и должен завершиться дипломатически за столом переговоров, хотя сейчас позиции Киева и Москвы остаются очень далекими друг от друга.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 4 июня

Гости эфира:

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело;

Анна Малкина, политолог, доктор политических наук;

Александр Левченко, дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-17 годах;

Дарья Герасимчук, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка;

Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;

Сергей Козырь, народный депутат "Слуга Народа", соучредитель ОО "ВПО Украины".

Темы эфира:

Сырский заявил о четвертом эшелоне ПВО для защиты еще двух областей;

Шанс на вступление Украины в ЕС: Кипр и Венгрия выразили поддержку;

Россия убила по меньшей мере 707 украинских детей: заявление Зеленского;

Россияне атаковали промышленный объект в Борисполе, есть раненый;

Рубио пообещал новости о выделении Украине 400 млн долларов;

Рубио: РФ "особо" не хочет идти на уступки по окончанию войны.

Как писали уже Новини.LIVE, Марко Рубио заявил, что Пентагон официально разблокировал выделение Украине 400 миллионов долларов, которые ранее были заложены в федеральный бюджет США на 2026 финансовый год. Эти средства уже прошли процедуру одобрения в Конгрессе, однако оставались неиспользованными из-за промедления со стороны американского оборонного ведомства.

Тем временем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия хочет нарастить долю ударных дронов в массированных атаках против Украины на 50%. Он назвал конкретные шаги, которые уже делает украинское войско для противостояния атакам.