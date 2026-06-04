Украина готова к прямым переговорам с Путиным: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с правителем РФ Владимиром Путиным для завершения войны, не дожидаясь разрешения других глобальных кризисов. Глава государства подчеркнул, что Киев находится на постоянной связи с Вашингтоном относительно работы переговорщиков и ожидает приезда переговорной группы, хотя этот процесс, по его мнению, является слишком длительным. Зеленский с сожалением констатировал, что сейчас Украина не находится в фокусе внимания США, поскольку для американской стороны вопросом "номер один" является ситуация вокруг Ирана. По словам Президента, Украина оказалась в очереди этих войн, поэтому он поддерживает любой формат и готов к прямому диалогу с Путиным, чтобы прекратить конфликт сейчас, чем ждать, пока в мире завершатся все другие противостояния.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 4 июня

Гости эфира:

Ярослав Макитра, политтехнолог

Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины

Денис Бобков, начальник отделения коммуникаций 37 отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант

Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.)

Ярослав Куц, член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины

Леся Забуранная, народный депутат "Слуга народа", Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины

Сергей Джердж, председатель Общественной Лиги Украина-НАТО

Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства Моделирования Ситуаций"

Новини.LIVE ранее писали о заявлении Кирилла Буданоа на форуме "Архитектура Безопасности", где он сказал о появлении новых возможностей и предпосылок для проведения переговоров с Россией. Также он заверил, что несмотря на отсутствие видимых контактов, переговоры между сторонами до сих пор продолжаются.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что ожидает от партнеров разрешения на продажу Украине лицензии для изготовления ракет системы ПВО Patriot. Он пояснил, что сейчас в мире не хватает мощностей для изготовления ракет в том количестве, которое нужно Украине, поэтому наше государство могло бы взять на себя изготовление также.