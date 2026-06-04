В Вооруженных Силах Украины наращивают количество экипажей БПЛА-перехватчиков и продолжают обучение персонала, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Продолжается работа над формированием четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области. Кроме того, командование планирует активно привлекать армейскую авиацию: в мае наши вертолеты уничтожили более 440 российских дронов разных типов.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 4 июня.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Игорь Гарбарук, международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";

Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям;

Ирина Борзова, народный депутат "Слуга народа", Комитет ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;

Людмила Денисова правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;

Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины";

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека;

Мария Зайцева, основательница БФ "Несокрушимый Харьков", член экспертного совета по правам человека в Харьковской области

Ранее Новини.LIVE писали, что Александр Сырский принял ряд жестких управленческих решений после масштабных майских инспекций в учебных центрах. Отдельным полкам и бригадам теперь приказали срочно пересмотреть свои возможности и немедленно улучшить бытовые условия солдат.

Также мы писали, что восстановление крупных ТЭЦ сейчас является неэффективным решением. Российские военные прекрасно знают координаты этих крупных объектов и обязательно будут бить по ним снова. Поэтому Украине нужно пересматривать подход к восстановлению уничтоженной критической инфраструктуры.