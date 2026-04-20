Россия совершила покушение дроном на советника Федорова: эфир День.LIVE

Ведущие обсудят с гостями попытку покушения на советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова — российский дрон попал в его дом, в результате чего он получил ранения и находится в больнице. Речь пойдет об изменении тактики атак и целенаправленных ударах по конкретным лицам.

Эфир День.LIVE 20 апреля

Также в студии проанализируют операции украинских беспилотников, в частности удары по российским большим десантным кораблям "Ямал" и "Николай Фильченков", и их значение для ситуации на фронте.

Отдельное внимание уделят международной тематике, в частности, возможному разблокированию финансовой помощи Украине со стороны Венгрии, а также заседанию Совета Безопасности ООН по российским обстрелам.

Кроме того, ведущие с гостями обсудят ситуацию в Киеве после теракта, в результате которого погиб музыкант Игорь Савченко, а также экономические и энергетические вызовы, стоящие перед страной.

Приглашенные гости и эксперты:

Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело"

Иван Тимочко — военный эксперт

Юрий Ирхин — психолог, эксперт-криминалист

Валентин Наливайченко - народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС

Илья Несходовский — внештатный эксперт сети защиты национальных интересов ANTS

Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины

Жанна Грушко — адвокат, кандидат юридических наук

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики

Сергей Фурса — экономист, финансист

Как сообщили журналисты Новини.LIVE, в понедельник, 20 апреля, возросло количество жертв от теракта в Киеве. В результате стрельбы, которую устроил уроженец Москвы в Голосеевском районе 18 апреля, погиб еще один человек. Мужчина скончался в больнице с тяжелыми травмами.

Поэтому среди нардепов хотят возобновить обсуждение изменений в законе для легализации ношения оружия среди гражданских для самозащиты.