Зеленский выступает в Нидерландах — прямая трансляция речи

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Нидерландах в четверг, 16 апреля. В этот день глава государства находится в стране с официальным визитом, где его и народ Украины наградили премией "Четыре свободы".

Украинский президент участвует в пресс-конференции вместе с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Мидделбурге. Выступление Зеленского происходит после церемонии вручения почетной награды "Четыре свободы" президенту и народу Украины за преданность свободе и демократии.

Эту награду присваивает Институт Рузвельта тем, кто предан принципам 32-го президента Соединенных Штатов Америки Франклина Рузвельта.

Также Новини.LIVE сообщали о недавних визитах Зеленского в Германию, Италию и Норвегию, где глава государства провел ряд встреч с представителями стран и подписал важные оборонные соглашения.