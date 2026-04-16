Буданов анонсировал новый обмен пленными с РФ — эфир Вечір.LIVE

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что вскоре состоится еще один обмен пленными с Россией. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время, а процесс усложняют юридические и физические процедуры.
- Зеленский заявил, что Европа должна сама производить антибаллистическое ПВО в необходимых объемах
- Буданов: для победы в войне необходимо создавать сильную экономику, формирование стабильных и понятных правил для бизнеса и минимальное вмешательство в его деятельность
- Накануне Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора на три года после завершения войны
- Первый пересмотр программы МВФ по Украине запланирован на июнь - при успешности пересмотра страна сможет получить 686 млн долл. от МВФ
- Еврокомиссия завтра начнет переговоры с Мадьяром по разблокированию кредита ЕС €90 млрд для Украины
- На Закарпатье 9-классник принес в школу пистолет и выстрелил в своего одноклассника
- Борис Пинкус, американский политик
- Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик
- Олег Пендзин, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба
- Ирина Борзова, народный депутат "Слуга народа", Комитет ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики
- Илья Котов, эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению
- Вячеслав Кириленко вице-премьер министр 2014-2019 гг.
- Владимир Фесенко, политолог