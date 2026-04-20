Зеленский предупредил о масштабном наступлении РФ: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что ограничение соцсетей в РФ вызвано не критикой Владимира Путина, а страхом бунтов из-за мобилизации. Он предположил два сценария: либо масштабная мобилизация для нового наступления на Украину, либо ограниченное наступление, например, на страны Балтии, где Россия рассчитывает на быстрый успех.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 20 апреля.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Ярослав Макитра — политтехнолог;
  • Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
  • Николай Нога — городской голова города Шостка;
  • Оксана Савчук — народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Руслан Рохов — политолог;
  • Иван Шевцов — полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд);
  • Олег Устенко — экономист, советник президента в 2019-2024 годах;
  • Людмила Денисова — правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;
  • Ярослав Захарченко — прокурор столичной прокуратуры 2014-2025 гг., почетный председатель ВОО "Правовое равенство";
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 апреля Александр Сырский заявил об усилении российского наступления на юге. По его словам, украинские силы удерживают позиции и готовятся к дальнейшей эффективной обороне.

В то же время 19 апреля военный сообщил, что РФ временно снизила интенсивность атак на фронте. В то же время враг не отказался от наступательных планов. Российское командование и в дальнейшем ориентируется на захват Донбасса.

