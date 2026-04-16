Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину: эфир День.LIVE arrow
Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину: эфир День.LIVE

Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину: эфир День.LIVE

16 апреля 2026 г. 13:32

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
13:32 Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину: эфир День.LIVE

08:00 Украина получит сотни ракет от Германии: эфир Ранок.LIVE

15 апреля 2026
19:28 Эффективность работы Киевсовета и повышение тарифов: эфир "Київський час"

18:13 Трамп сделал заявление о конце войны в Украине: эфир Вечір.LIVE

17:36 Зеленский встречается с премьером Италии Мелони: прямой эфир

13:27 Зеленский отправился в Италию на переговоры: эфир День.LIVE

08:00 Украина и Норвегия договорились об оборонном партнерстве: эфир Ранок.LIVE

14 апреля 2026
21:15 Брифинг Зеленского по итогам встречи со Стере в Норвегии — эфир

18:06 Украина получит сотни ракет для Patriot: эфир Вечір.LIVE

13:24 Визит Зеленского в Берлин и теракт в Киевской области: эфир День.LIVE

13:32 Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина получит сотни ракет от Германии: эфир Ранок.LIVE

15 апреля 2026
Text

19:28 Эффективность работы Киевсовета и повышение тарифов: эфир "Київський час"

Text

18:13 Трамп сделал заявление о конце войны в Украине: эфир Вечір.LIVE

Text

17:36 Зеленский встречается с премьером Италии Мелони: прямой эфир

В ночь на 16 апреля российские войска нанесли массированный удар по Украине. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые в ряде областей и городов Украины. По информации Президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты выпустили почти 700 дронов, также были ракеты — 19 баллистических и еще крылатые.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 16 апреля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Борис Дрожак — инженер-программист, соучредитель компании Rovertech, один из разработчиков комплекса наземной роботизированной очистки "КНРО Змей";
  • Антон Малеев — политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
  • Вадим Пикуз — и.о. председателя Мариупольского районного совета;
  • Павел Петров — спикер ГСЧС г. Киев;
  • Александр Гречко — соучредитель ОО "Пассажиры Киева";
  • Евгений Роженюк — подполковник, помощник командира отряда, начальник пресс-службы бригады "Месть";
  • Олег Мицик — адвокат;
  • Сергей Кузан — председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 16 апреля российские оккупанты выпустили по Украине более 700 воздушных целей. Во время ракетно-дроновой атаки мощные взрывы раздавались в ряде регионов Украины. Украинским защитникам неба удалось сбить большинство вражеских целей — 636 БпЛА и 31 ракету.

Также Новини.LIVE сообщали о последствиях атаки России на Днепр. В городе зафиксированы значительные разрушения. А количество погибших возросло до трех человек.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

13:32 Зеленский раскрыл детали атаки РФ на Украину: эфир День.LIVE

08:00 Украина получит сотни ракет от Германии: эфир Ранок.LIVE

15 апреля
19:28 Эффективность работы Киевсовета и повышение тарифов: эфир "Київський час"

18:13 Трамп сделал заявление о конце войны в Украине: эфир Вечір.LIVE

17:36 Зеленский встречается с премьером Италии Мелони: прямой эфир

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации