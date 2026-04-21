Суд над полицейским Киева, который сбежал во время теракта: прямой эфир

В Киеве во вторник, 21 апреля, проходит судебное заседание, на котором избирают меру пресечения полицейскому, который сбежал во время стрельбы в Голосеевском районе 18 апреля. Тогда нападавший убил семь человек, также есть раненые.

Накануне на видео с бодикамер двух полицейских было видно, как они прибыли на место теракта и увидели раненых, в том числе ребенка. После выстрелов они сбежали. Печерский суд избирает одному из правоохранителей меру пресечения. Известно, что им инкриминируют служебную халатность.

Адвокат уже сообщил, что будет просить для подзащитного домашний арест.

Как писали Новини.LIVE, министр внутренних дел Игорь Клименко резко раскритиковал поведение двух патрульных во время теракта в Киеве 18 апреля, назвав его позором. Он отметил, что полицейские оставили раненого мальчика без помощи и сбежали.

Ранее генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что двое полицейских получили подозрение за свои действия во время теракта в Киеве 18 апреля. Патрульный экипаж, который имел при себе огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, скрылся с места происшествия.