Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

Во время теракта в Киеве двое полицейских не сделали ничего, чтобы нейтрализовать стрелка. Прибывшие на вызов правоохранители просто сбежали с места происшествия после первых выстрелов, оставив без защиты и помощи безоружных гражданских, в том числе ребенка, который был вынужден спасаться самостоятельно. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о необходимости пересмотра подходов к гражданскому оружию и анонсировал подготовку законопроекта.

В ВСУ опровергли сообщения о якобы угрозе полуокружения Сум с севера и востока;

На выборах в Болгарии победила партия пророссийского экс-президента Радева;

Турция готова присоединиться к продвижению мирного процесса в Украине на всех уровнях — как на техническом, так и на уровне лидеров;

Сибига: Мы обратились к Турции по организации встречи Зеленского и Путина, с возможным участием Эрдогана и Трампа;

В Украине нет полноценной системы экспертизы для лиц, получающих разрешение на оружие, — процедура сводится к формальной справке, - эксперт-криминалист Юрий Ирхин;

Украина договорилась о 10-летних соглашениях с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром — еще 11 стран Ближнего Востока заинтересованы в сотрудничестве, — Зеленский;

НДС для ФЛП не будет: Свириденко согласовала с МВФ отмену этого требования.

Дмитрий Пелых — начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан;

Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины;

Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог;

Татьяна Козаченко — адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции 2014-2016 гг;

Ростислав Коробка — вице-президент торгово-промышленной палаты;

Дмитрий Васильев — президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;

Даниил Шингельский — военный менеджер проекта "Дронопад" и фонда "Вернись живым";

Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;

Виктор Гальчинский — член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик;

Юрий Продан — министр топлива и энергетики (2007-2010), министр Энергетики Украины и угольной промышленности (2014).

Как сообщали Новини.LIVE, двое полицейских получили подозрение за действия во время теракта в Киеве. Они сбежали с места происшествия и не спасали людей, когда услышали выстрелы. Из-за бездействия полицейских количество жертв возросло.

В то же время в Верховной Раде хотят отставки главы МВД Игоря Клименко и главы Нацполиции Ивана Выговского после теракта в Киеве. Нардеп Юлия Яцык заявила, что нужна полная перезагрузка правоохранительной системы.