Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

21 апреля 2026 г. 8:00

08:00 Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

20 апреля 2026
Text

18:00 Украина работает над созданием собственной системы ПВО: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия совершила покушение дроном на советника Федорова: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский предупредил о масштабном наступлении РФ: эфир Ранок.LIVE

17 апреля 2026
Text

18:07 РФ планирует массированно атаковать Украину 7 раз в месяц: эфир Вечір.LIVE

Text

13:25 США задерживают поставки оружия: эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп отреагировал на массированный удар по Украине: эфир Ранок.LIVE

16 апреля 2026
Text

20:00 Что с ценами в стране и помощью от ЕС: "Світ на зламі" с Алексеем Кущом

Text

18:08 Буданов анонсировал новый обмен пленными с РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

17:04 Зеленский выступает в Нидерландах: прямая трансляция речи

Text

08:00 Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

20 апреля 2026
Text

18:00 Украина работает над созданием собственной системы ПВО: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия совершила покушение дроном на советника Федорова: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский предупредил о масштабном наступлении РФ: эфир Ранок.LIVE

17 апреля 2026
Text

18:07 РФ планирует массированно атаковать Украину 7 раз в месяц: эфир Вечір.LIVE

Во время теракта в Киеве двое полицейских не сделали ничего, чтобы нейтрализовать стрелка. Прибывшие на вызов правоохранители просто сбежали с места происшествия после первых выстрелов, оставив без защиты и помощи безоружных гражданских, в том числе ребенка, который был вынужден спасаться самостоятельно. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о необходимости пересмотра подходов к гражданскому оружию и анонсировал подготовку законопроекта.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 21 апреля.

Главные темы эфира

  • В ВСУ опровергли сообщения о якобы угрозе полуокружения Сум с севера и востока;
  • На выборах в Болгарии победила партия пророссийского экс-президента Радева;
  • Турция готова присоединиться к продвижению мирного процесса в Украине на всех уровнях — как на техническом, так и на уровне лидеров;
  • Сибига: Мы обратились к Турции по организации встречи Зеленского и Путина, с возможным участием Эрдогана и Трампа;
  • В Украине нет полноценной системы экспертизы для лиц, получающих разрешение на оружие, — процедура сводится к формальной справке, - эксперт-криминалист Юрий Ирхин;
  • Украина договорилась о 10-летних соглашениях с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром — еще 11 стран Ближнего Востока заинтересованы в сотрудничестве, — Зеленский;
  • НДС для ФЛП не будет: Свириденко согласовала с МВФ отмену этого требования.

Гости эфира

  • Дмитрий Пелых — начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан;
  • Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины;
  • Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог;
  • Татьяна Козаченко — адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции 2014-2016 гг;
  • Ростислав Коробка — вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Дмитрий Васильев — президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
  • Даниил Шингельский — военный менеджер проекта "Дронопад" и фонда "Вернись живым";
  • Игорь Когут — политолог, директор Украинского парламентского института;
  • Виктор Гальчинский — член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик;
  • Юрий Продан — министр топлива и энергетики (2007-2010), министр Энергетики Украины и угольной промышленности (2014).

Как сообщали Новини.LIVE, двое полицейских получили подозрение за действия во время теракта в Киеве. Они сбежали с места происшествия и не спасали людей, когда услышали выстрелы. Из-за бездействия полицейских количество жертв возросло.

В то же время в Верховной Раде хотят отставки главы МВД Игоря Клименко и главы Нацполиции Ивана Выговского после теракта в Киеве. Нардеп Юлия Яцык заявила, что нужна полная перезагрузка правоохранительной системы.

Text

08:00 Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

20 апреля
Text

18:00 Украина работает над созданием собственной системы ПВО: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия совершила покушение дроном на советника Федорова: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский предупредил о масштабном наступлении РФ: эфир Ранок.LIVE

17 апреля
Text

18:07 РФ планирует массированно атаковать Украину 7 раз в месяц: эфир Вечір.LIVE

Украина работает над созданием собственной системы ПВО: эфир Вечір.LIVE

Украина работает над созданием собственной системы ПВО: эфир Вечір.LIVE

20 апреля 2026 г. 18:00
Россия совершила покушение дроном на советника Федорова: эфир День.LIVE

Россия совершила покушение дроном на советника Федорова: эфир День.LIVE

20 апреля 2026 г. 13:00
Зеленский предупредил о масштабном наступлении РФ: эфир Ранок.LIVE

Зеленский предупредил о масштабном наступлении РФ: эфир Ранок.LIVE

20 апреля 2026 г. 8:00
РФ планирует массированно атаковать Украину 7 раз в месяц: эфир Вечір.LIVE

РФ планирует массированно атаковать Украину 7 раз в месяц: эфир Вечір.LIVE

17 апреля 2026 г. 18:07
США задерживают поставки оружия: эфир День.LIVE

США задерживают поставки оружия: эфир День.LIVE

17 апреля 2026 г. 13:25
Трамп отреагировал на массированный удар по Украине: эфир Ранок.LIVE

Трамп отреагировал на массированный удар по Украине: эфир Ранок.LIVE

17 апреля 2026 г. 8:00
Что с ценами в стране и помощью от ЕС: "Світ на зламі" с Алексеем Кущом

Что с ценами в стране и помощью от ЕС: "Світ на зламі" с Алексеем Кущом

16 апреля 2026 г. 20:00
Буданов анонсировал новый обмен пленными с РФ: эфир Вечір.LIVE

Буданов анонсировал новый обмен пленными с РФ: эфир Вечір.LIVE

16 апреля 2026 г. 18:08

