Украина работает над созданием собственной системы ПВО: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Вадим Ивченко, нардеп Сергей Козырь, эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко, доктор экономических наук Ярослав Жалило, израильский дипломат Аркадий Мил-Ман, адвокат Ростислав Кравец и глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.
Гости эфира обсудят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что страна работает над созданием собственной антибаллистической системы вместе с европейскими партнерами, в то же время остается актуальной проблема дефицита ракет для ПВО.
Среди других тем:
- Стрельба в Киеве;
- Украина договорилась с МВФ по налогу для ФЛП;
- Кучеренко: 115 млрд грн сейчас долг украинцев за коммунальные услуги;
- Почти 170 тысяч переселенцев до сих пор не могут получить пенсии, — Гетманцев;
- 638 млн грн на телемарафон: правительство планирует выделить средства на "Єдині новини";
- Иран отказался от нового раунда переговоров с США;
- Доллар и евро серьезно взлетели вверх.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, в столице возросло количество погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе 18 апреля. В больнице умер мужчина, которого ранил стрелок, в результате чего число жертв возросло до семи.
Ранее американский лидер Дональд Трамп отреагировал на возобновление ударов Ирана по судам в Ормузском проливе. Он пригрозил уничтожить каждую электростанцию и мост.