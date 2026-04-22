Теракт в Киеве и восстановление после атак РФ: эфир Київський час

Сегодня для Киева насущными вопросами являются — теракт в столице, полная хронология событий минута за минутой от первых сигналов до последствий. А также причины, возможные провалы в реагировании и можно ли было предотвратить трагедию. Как это стало возможным и какие ошибки были допущены — обсудят эксперты в новом выпуске программы "Київський час". Кроме того, будет рассмотрен план обеспечения устойчивости столицы — действительно ли он работает и какие слабые места остаются.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира "Київський час":

Хронология теракта в Киеве: что происходило минута за минутой;

Восстановление после обстрелов: что сделано за год;

План устойчивости столицы: почему темпы остаются медленными.

Гости эфира "Київський час"

Обсуждать важные события и темы в эфире "Київський час" будут:

Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от фракции "Батькивщина";

Кирилл Фесик — председатель Оболонской РГА;

Владимир Мартыненко — адвокат, советник министра МВД (2015-2021 годы);

Дмитрий Калько — член Общественного совета при КГГА, адвокат, правозащитник;

Денис Ярославский — офицер командования штурмовых войск ВСУ.

Новини.LIVE информировали, что по делу о стрельбе в Голосеевском районе Киева за двух патрульных, которых подозревают в служебной халатности, внесли залог. Речь идет о Михаиле Дробницком и Анне Дудиной, которые, по данным следствия, покинули место происшествия во время нападения. Ранее суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Новини.LIVE писали, что глава МВД Игорь Клименко рассказал, что стрельбе в Киеве 18 апреля предшествовал бытовой конфликт между соседями. По его словам, сначала мужчина открыл огонь из травматического оружия возле подъезда, после чего вернулся в квартиру, взял карабин и поджег помещение.