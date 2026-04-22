Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Теракт в Киеве и восстановление после атак РФ: эфир Київський час arrow
Теракт в Киеве и восстановление после атак РФ: эфир Київський час

Теракт в Киеве и восстановление после атак РФ: эфир Київський час

22 апреля 2026 г. 19:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:00 Теракт в Киеве и восстановление после атак РФ: эфир Київський час

Text

18:00 Трамп попросил помощи у Украины после атак Ирана: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Сибига сделал неожиданное заявление о вступлении в ЕС: День.LIVE

Text

08:00 Зеленский утвердил новые военные операции против РФ: Ранок.LIVE

21 апреля 2026
Text

18:00 Решение суда по бежавшим после теракта полицейским: эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Суд над полицейскими Киева, которые сбежали во время теракта: прямой эфир

Text

13:00 Экс-глава патрульной полиции получил новую должность: эфир День.LIVE

Text

08:00 Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

20 апреля 2026
Text

18:00 Украина работает над созданием собственной системы ПВО: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия совершила покушение дроном на советника Федорова: эфир День.LIVE

Text

19:00 Теракт в Киеве и восстановление после атак РФ: эфир Київський час

Text

18:00 Трамп попросил помощи у Украины после атак Ирана: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Сибига сделал неожиданное заявление о вступлении в ЕС: День.LIVE

Text

08:00 Зеленский утвердил новые военные операции против РФ: Ранок.LIVE

21 апреля 2026
Text

18:00 Решение суда по бежавшим после теракта полицейским: эфир Вечір.LIVE

Сегодня для Киева насущными вопросами являются — теракт в столице, полная хронология событий минута за минутой от первых сигналов до последствий. А также причины, возможные провалы в реагировании и можно ли было предотвратить трагедию. Как это стало возможным и какие ошибки были допущены — обсудят эксперты в новом выпуске программы "Київський час". Кроме того, будет рассмотрен план обеспечения устойчивости столицы — действительно ли он работает и какие слабые места остаются.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира "Київський час":

  • Хронология теракта в Киеве: что происходило минута за минутой;
  • Восстановление после обстрелов: что сделано за год;
  • План устойчивости столицы: почему темпы остаются медленными.

Гости эфира "Київський час"

Обсуждать важные события и темы в эфире "Київський час" будут:

  • Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от фракции "Батькивщина";
  • Кирилл Фесик — председатель Оболонской РГА;
  • Владимир Мартыненко — адвокат, советник министра МВД (2015-2021 годы);
  • Дмитрий Калько — член Общественного совета при КГГА, адвокат, правозащитник;
  • Денис Ярославский — офицер командования штурмовых войск ВСУ.

Новини.LIVE информировали, что по делу о стрельбе в Голосеевском районе Киева за двух патрульных, которых подозревают в служебной халатности, внесли залог. Речь идет о Михаиле Дробницком и Анне Дудиной, которые, по данным следствия, покинули место происшествия во время нападения. Ранее суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Новини.LIVE писали, что глава МВД Игорь Клименко рассказал, что стрельбе в Киеве 18 апреля предшествовал бытовой конфликт между соседями. По его словам, сначала мужчина открыл огонь из травматического оружия возле подъезда, после чего вернулся в квартиру, взял карабин и поджег помещение.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

Text

19:00 Теракт в Киеве и восстановление после атак РФ: эфир Київський час

Text

18:00 Трамп попросил помощи у Украины после атак Ирана: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Сибига сделал неожиданное заявление о вступлении в ЕС: День.LIVE

Text

08:00 Зеленский утвердил новые военные операции против РФ: Ранок.LIVE

21 апреля
Text

18:00 Решение суда по бежавшим после теракта полицейским: эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп попросил помощи у Украины после атак Ирана: эфир Вечір.LIVE

Трамп попросил помощи у Украины после атак Ирана: эфир Вечір.LIVE

22 апреля 2026 г. 18:00
Сибига сделал неожиданное заявление о вступлении в ЕС: День.LIVE

Сибига сделал неожиданное заявление о вступлении в ЕС: День.LIVE

22 апреля 2026 г. 13:15
Зеленский утвердил новые военные операции против РФ: Ранок.LIVE

Зеленский утвердил новые военные операции против РФ: Ранок.LIVE

22 апреля 2026 г. 8:00
Решение суда по бежавшим после теракта полицейским: эфир Вечір.LIVE

Решение суда по бежавшим после теракта полицейским: эфир Вечір.LIVE

21 апреля 2026 г. 18:00
Суд над полицейскими Киева, которые сбежали во время теракта: прямой эфир

Суд над полицейскими Киева, которые сбежали во время теракта: прямой эфир

21 апреля 2026 г. 16:27
Экс-глава патрульной полиции получил новую должность: эфир День.LIVE

Экс-глава патрульной полиции получил новую должность: эфир День.LIVE

21 апреля 2026 г. 13:00
Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

21 апреля 2026 г. 8:00
Украина работает над созданием собственной системы ПВО: эфир Вечір.LIVE

Украина работает над созданием собственной системы ПВО: эфир Вечір.LIVE

20 апреля 2026 г. 18:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации