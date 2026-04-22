Сибига сделал неожиданное заявление о вступлении в ЕС: День.LIVE

Украина не согласна на ограниченное или частичное членство в Европейском Союзе. Соответствующее заявление сделал глава МИД Андрей Сибига. Он отметил, что Киев настроен на полноценную евроинтеграцию и готов выполнить все необходимые критерии.
Как сообщали Новини.LIVE, Андрей Сибига сделал заявление относительно производства систем ПВО. По его словам, Украина переходит к решающей стадии в обеспечении защиты собственного неба. Он подчеркнул, что Киев делает ставку на разработку собственных антибаллистических систем.
Также мы писали о том, что глава МИД поддержал намерения ЕС запретить въезд тем, кто воевал на стороне РФ. Сибига назвал это нужным и желательным шагом. Он призвал Евросоюз принять соответствующее решение.