Зеленский утвердил новые военные операции против РФ: Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проанализировала планы РФ и знает, какими будут дальнейшие действия врага. Киев готов к противодействию. Глава государства согласовал новые операции, которые будут уничтожать российские возможности. Зеленский отметил, что на РФ нужно давление, чтобы война шла к завершению.

Об этом и не только говорим в эфире Ранок.LIVE в среду, 22 апреля.

Зеленский утвердил перечень следующих военных операций;

РФ ограничивает соцсети, чтобы избежать внутренних бунтов — Зеленский;

"Дониленд" хотели создать на Донбассе;

В РФ в очередной раз заявили о "полном захвате" Луганской области;

Зеленский о гарантиях безопасности от Трампа: Он уйдет через 2,5 года, и что дальше?

Турция, Норвегия, Великобритания и Украина могут сделать Европейский Союз сильнейшим союзом в мире с лучшей системой безопасности: Зеленский;

Сибига: Мы обратились к Турции по организации встречи Зеленского и Путина, с возможным участием Эрдогана и Трампа;

На выборах в Болгарии победила партия пророссийского экс-президента Радева.

Гости эфира:

командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат Мамука Мамулашвили;

руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук;

управляющий делами Бучанского городского совета Дмитрий Гапченко;

военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;

и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко;

первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

капитан, командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый;

председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Зеленского, Украина готовит новые шаги в сфере энергетической безопасности. Основные задачи сейчас — обеспечить поставки топлива, ускорить финансирование восстановления энергосистемы и усилить защиту инфраструктуры. Киев ожидает дальнейших решений ЕС по соответствующей поддержке.

Также мы писали о том, что украинский лидер высказался о гарантиях безопасности от США. По словам Зеленского, Украина не может выйти из Донбасса. Он подчеркнул, что сейчас нет гарантий, которые бы сделали невозможным повторное наступление России.