Зеленский утвердил новые военные операции против РФ: Ранок.LIVE

Зеленский утвердил новые военные операции против РФ: Ранок.LIVE

22 апреля 2026 г. 8:00

08:00 Зеленский утвердил новые военные операции против РФ: Ранок.LIVE

21 апреля 2026
18:00 Решение суда по бежавшим после теракта полицейским: эфир Вечір.LIVE

16:27 Суд над полицейскими Киева, которые сбежали во время теракта: прямой эфир

13:00 Экс-глава патрульной полиции получил новую должность: эфир День.LIVE

08:00 Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

20 апреля 2026
18:00 Украина работает над созданием собственной системы ПВО: эфир Вечір.LIVE

13:00 Россия совершила покушение дроном на советника Федорова: эфир День.LIVE

08:00 Зеленский предупредил о масштабном наступлении РФ: эфир Ранок.LIVE

17 апреля 2026
18:07 РФ планирует массированно атаковать Украину 7 раз в месяц: эфир Вечір.LIVE

13:25 США задерживают поставки оружия: эфир День.LIVE

08:00 Зеленский утвердил новые военные операции против РФ: Ранок.LIVE

21 апреля 2026
18:00 Решение суда по бежавшим после теракта полицейским: эфир Вечір.LIVE

16:27 Суд над полицейскими Киева, которые сбежали во время теракта: прямой эфир

13:00 Экс-глава патрульной полиции получил новую должность: эфир День.LIVE

08:00 Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проанализировала планы РФ и знает, какими будут дальнейшие действия врага. Киев готов к противодействию. Глава государства согласовал новые операции, которые будут уничтожать российские возможности. Зеленский отметил, что на РФ нужно давление, чтобы война шла к завершению.

Об этом и не только говорим в эфире Ранок.LIVE в среду, 22 апреля.

О чем эфир

В эфире говорим о:

  • Зеленский утвердил перечень следующих военных операций;
  • РФ ограничивает соцсети, чтобы избежать внутренних бунтов — Зеленский;
  • "Дониленд" хотели создать на Донбассе;
  • В РФ в очередной раз заявили о "полном захвате" Луганской области;
  • Зеленский о гарантиях безопасности от Трампа: Он уйдет через 2,5 года, и что дальше?
  • Турция, Норвегия, Великобритания и Украина могут сделать Европейский Союз сильнейшим союзом в мире с лучшей системой безопасности: Зеленский;
  • Сибига: Мы обратились к Турции по организации встречи Зеленского и Путина, с возможным участием Эрдогана и Трампа;
  • На выборах в Болгарии победила партия пророссийского экс-президента Радева.

Гости эфира:

  • командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат Мамука Мамулашвили;
  • руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук;
  • управляющий делами Бучанского городского совета Дмитрий Гапченко;
  • военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко;
  • первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • капитан, командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый;
  • председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Зеленского, Украина готовит новые шаги в сфере энергетической безопасности. Основные задачи сейчас — обеспечить поставки топлива, ускорить финансирование восстановления энергосистемы и усилить защиту инфраструктуры. Киев ожидает дальнейших решений ЕС по соответствующей поддержке.

Также мы писали о том, что украинский лидер высказался о гарантиях безопасности от США. По словам Зеленского, Украина не может выйти из Донбасса. Он подчеркнул, что сейчас нет гарантий, которые бы сделали невозможным повторное наступление России.

Новости по теме

08:52 ЕС хочет опередить РФ в производстве оружия: увеличивают бюджет

08:50 Не только штрафы: где во дворе многоэтажки запрещено парковать авто

08:50 Массовый перерасчет жилищных субсидий 1 мая: что важно знать

08:45 Отдал здоровье в Чернобыле, а внука забрала Россия: история ликвидатора

08:20 Тарифы на свет в Украине: для кого вырастет цена за киловатт с 1 мая

08:12 Цены на топливо в Киеве падают: дизель продают по 86,90

08:07 Будинок Української Книги: третій збір літератури для бібліотек у селах

08:07 В МИД поддержали запрет на въезд в ЕС тем, кто воюет за Россию

08:00 Денежная помощь UNICEF: кто из семей получит 17 500 грн весной

08:00 Зеленский утвердил новые военные операции против РФ: Ранок.LIVE

08:52 ЕС хочет опередить РФ в производстве оружия: увеличивают бюджет

08:50 Не только штрафы: где во дворе многоэтажки запрещено парковать авто

08:50 Массовый перерасчет жилищных субсидий 1 мая: что важно знать

08:45 Отдал здоровье в Чернобыле, а внука забрала Россия: история ликвидатора

08:20 Тарифы на свет в Украине: для кого вырастет цена за киловатт с 1 мая

08:12 Цены на топливо в Киеве падают: дизель продают по 86,90

08:07 Будинок Української Книги: третій збір літератури для бібліотек у селах

08:07 В МИД поддержали запрет на въезд в ЕС тем, кто воюет за Россию

08:00 Денежная помощь UNICEF: кто из семей получит 17 500 грн весной

07:30 Военный получил инвалидность: какую денежную помощь можно получить

19:43 Теракт в Одессе: стали ли одесситы более осторожными

20 апреля

22:33 Черное море и курортный сезон: готова ли Одесса принимать туристов

06:09 Война на Ближнем Востоке и риски для Украины: интервью с Куртом Волкером

17 апреля

19:43 В Одессе подорожали продукты: цены на Киевском рынке в апреле

16 апреля

15:52 7 000 грн на ребенка до года: когда должны прийти выплаты от госсударства

15 апреля

22:33 Пляжный сезон в Одессе — 2026: стоит ли открывать

14 апреля

22:33 Курортный сезон в Одессе 2026 года: подготовка укрытий на пляжах

13 апреля

21:33 Оборона Одессы 2026 года: дроны, флот и новая тактика противостояния

09:00 Квартиры за 10 000 долларов: где можно купить жилье в Украине за эти деньги

06:14 Деньги от ЕС и реформы: интервью с Еленой Шуляк

08:00 Зеленский утвердил новые военные операции против РФ: Ранок.LIVE

21 апреля
18:00 Решение суда по бежавшим после теракта полицейским: эфир Вечір.LIVE

16:27 Суд над полицейскими Киева, которые сбежали во время теракта: прямой эфир

13:00 Экс-глава патрульной полиции получил новую должность: эфир День.LIVE

08:00 Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Решение суда по бежавшим после теракта полицейским: эфир Вечір.LIVE

Решение суда по бежавшим после теракта полицейским: эфир Вечір.LIVE

21 апреля 2026 г. 18:00
Суд над полицейскими Киева, которые сбежали во время теракта: прямой эфир

Суд над полицейскими Киева, которые сбежали во время теракта: прямой эфир

21 апреля 2026 г. 16:27
Экс-глава патрульной полиции получил новую должность: эфир День.LIVE

Экс-глава патрульной полиции получил новую должность: эфир День.LIVE

21 апреля 2026 г. 13:00
Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

Бегство правоохранителей с места теракта в Киеве: эфир Ранок.LIVE

21 апреля 2026 г. 8:00
Украина работает над созданием собственной системы ПВО: эфир Вечір.LIVE

Украина работает над созданием собственной системы ПВО: эфир Вечір.LIVE

20 апреля 2026 г. 18:00
Россия совершила покушение дроном на советника Федорова: эфир День.LIVE

Россия совершила покушение дроном на советника Федорова: эфир День.LIVE

20 апреля 2026 г. 13:00
Зеленский предупредил о масштабном наступлении РФ: эфир Ранок.LIVE

Зеленский предупредил о масштабном наступлении РФ: эфир Ранок.LIVE

20 апреля 2026 г. 8:00
РФ планирует массированно атаковать Украину 7 раз в месяц: эфир Вечір.LIVE

РФ планирует массированно атаковать Украину 7 раз в месяц: эфир Вечір.LIVE

17 апреля 2026 г. 18:07

