Американские военные развернули украинскую систему противодействия беспилотникам на одной из ключевых авиабаз в Саудовской Аравии после атак со стороны Ирана. Украинские специалисты прибыли туда, чтобы научить американских военных пользоваться этой системой. Она активно используется в Украине во время полномасштабной войны и показывает свою эффективность в боевых условиях.

Сергей Ауслендер — израильский журналист;

Рамиз Юнус — профессор политологии Международного университета "Хазар";

Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;

Денис Ярославский — офицер командования штурмовых войск ВСУ.

Новости.LIVE информировали, что недавно Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение соглашения с Ираном может стать невозможным. Он объяснил это тем, что Иран стремится восстановить работу Ормузского пролива, который имеет большое значение для экспорта нефти. По словам Трампа, текущие действия США в отношении иранских портов затрудняют достижение мирной договоренности.

Новости.LIVE также писали, что 19 апреля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран обстреливает суда в Ормузском проливе и нарушает договоренности. В ответ он пригрозил жесткими ударами по инфраструктуре Тегерана, в частности по электростанциям и мостам. Трамп также призвал Иран согласиться на мирное соглашение.