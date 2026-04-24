ЕС назвал сроки поддержки войны: эфир Ранок.LIVE

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз будет поддерживать Украину до тех пор, пока Путин не поймет, что война не имеет никаких перспектив. ЕС обещает предоставить Украине все для того, чтобы она могла удерживать свои позиции.

начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Положухно;

представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко;

политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;

соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;

народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;

бывший работник ЧАЭС, ликвидатор Александр Купный;

Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная;

заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко;

первый вице-президент Ассоциации украинских банков Виталий Романчукевич.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 апреля глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина получит пакет поддержки от ЕС. Речь идет о выделении 90 млрд евро кредита. Эти деньги должны усилить обороноспособность страны.

Также мы писали о том, что глава государства высказался о вступлении в ЕС. Зеленский отметил, что более 80% украинцев хотят этого. Он отметил, что наша страна не рассматривает символические или промежуточные форматы интеграции.