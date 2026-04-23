Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости окончательно урегулировать вопрос оборота оружия на законодательном уровне. По его словам, соответствующие решения должны быть наработаны совместно правительством и парламентом с учетом позиции общества и экспертов. Глава государства ожидает от Министерства внутренних дел Украины и профильных комитетов Верховной Рады согласованной концепции, над которой готов работать вместе.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.

Гости эфира

Ярослав Куц, член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Федор Вениславский, народный депутат "Слуга Народа", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Мохаммад Фараджаллах, главный редактор ИП "Украина по-арабски", эксперт по украинско-арабским отношениям;

Олег Постернак, политтехнолог;

Тарас Загородний, Управляющий партнер национальной антикризисной группы;

Михаил Цимбалюк, народный депутат "Батьківщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов".

Как сообщали Новини.LIVE, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов выступил против свободной легализации оружия. Он подчеркнул, что массовое его распространение среди гражданских не повысит уровень безопасности, а наоборот может привести к росту опасных инцидентов.

В то же время глава МВД Украины Игорь Клименко призвал народных депутатов разработать и принять закон о гражданском оружии. По его словам, документ должен предусматривать четкую классификацию видов оружия, а соответствующий диалог с парламентариями уже начат.