В Украине продлят военное положение до 2 августа: эфир День.LIVE
В Украине продлят военное положение до 2 августа: эфир День.LIVE

27 апреля 2026 г. 13:20

13:20 В Украине продлят военное положение до 2 августа: эфир День.LIVE

08:00 Сырский раскрыл неожиданные детали ударов по РФ: эфир Ранок.LIVE

18:00 Россия готовит нападение на НАТО: эфир Вечір.LIVE

13:00 Трамп готовит неожиданный шаг в отношении Путина: эфир День.LIVE

08:00 ЕС назвал сроки поддержки войны: эфир Ранок.LIVE

22:06 Долг Украины и ускорение инфляции: интервью с Алексеем Кущом

18:00 Зеленский сделал заявление о легализации оружия: эфир Вечір.LIVE

13:00 Принц Гарри с неожиданным визитом в Киеве: эфир День.LIVE

08:00 Зеленский предупредил о нехватке ракет к ПВО из-за ударов РФ: Ранок.LIVE

20:30 Новый этап войны в Украине и Ближнем Востоке: Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Якубин, заместитель командира 429 бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич, начальник отдела гражданско-военного сотрудничества 60 ОМБр 3 армейского корпуса Наталья Багрий, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО Владимир Джиджора, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран, председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко и экономист Сергей Фурса.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости обсудят, что украинский лидер Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Сроки продлятся до 2 августа.

Среди других тем:

  • ночные удары по Одессе: разрушенные дома, раненые дети;
  • Трамп заявил о хороших разговорах с Зеленским и Путиным;
  • Россия массированно ударила по энергетике Черниговщины: районный центр получил 18 попаданий дронов за 40 минут;
  • Стубб сделал мрачный прогноз относительно мирного соглашения в Украине;
  • Украина обезвреживает от 30 до 35 тысяч россиян убитыми и ранеными ежемесячно, — Стубб.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Дональда Трампа, США работают над достижением соглашения по окончанию войны в Украине. По его словам, он хорошо общается с Зеленским и российским диктатором Путиным.

Кроме того, 27 апреля российские оккупанты обстреляли Черниговскую область дронами. В результате атаки ранения получили двое мужчин.

