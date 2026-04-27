Сырский раскрыл неожиданные детали ударов по РФ: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог Олег Лисный, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, экс-президент Ассоциации Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук, первый заместитель начальника Херсонской городской военной администрации Михаил Линецкий, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан, председатель Общественной Организации ДОБРОБАТ Дмитрий Иванов, нардеп Владимир Крейденко, руководитель центра изучения оккупации Петр Андрющенко и начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что системные удары по российским производственным объектам существенно ослабляют возможности ПВО противника. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, враг уже испытывает серьезный дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и другим средствам поражения. Это создает дополнительные трудности для российской ПВО и снижает ее эффективность в защите стратегических объектов.

Ситуация свидетельствует о постепенном истощении оборонного ресурса российских оккупантов и усилении давления со стороны украинских сил.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главнокомандующего ВСУ, 26 апреля Сирский провел встречу с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Дженни Кариньян. В частности, стороны обсудили перебой боевых действий в Украине.

А недавно Сырский посетил Покровское направление фронта, где провел совещания с военным руководством и командирами подразделений. По его словам, только в течение апреля противник совершил сотни атак.