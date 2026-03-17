ЕС дали Украине перечень требований для евроинтеграции: эфир День.LIVE

ЕС дали Украине перечень требований для евроинтеграции: эфир День.LIVE

17 марта 2026 г. 13:00

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Брюсселе украинская делегация получила от Европейского Союза условия для вступления по последним трем переговорным кластерам. После этого, по ее словам, Украина впервые за всю историю имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для движения к членству в ЕС.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 17 марта

В эфире эксперты прокомментируют новые тренды в войне и технологиях, развитие украинских ИИ-проектов.

Также гости обсудят с ведущими ордера МУС, игнорирование ордера на Путина и подготовка спецтрибунала. Отдельно обсудят послевоенные выборы и референдум, а также Крым в годовщину псевдореферендума 2014 года и репрессии на полуострове.

Во второй половине эфира эксперты расскажут новости о топливном рынке и лимитах кэшбэка, как влияет нефтяной кризис вокруг Ормузского пролива, экономические последствия роста стоимости топлива. Завершат эфир темой Ирана и войны США и Израиля — как долго продлится операция, а также как могут измениться форматы международной безопасности.

Гости эфира День.LIVE 17 марта

  • Никита Клименко, заведующий научно-исследовательской частью Государственного университета информационно-коммуникационных технологий
  • Глеб Остапенко, политический консультант, эксперт по вопросам внешней политики
  • Сергей Дубовик, заместитель председателя ЦИК
  • Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса, народный депутат "Европейская Солидарность"
  • Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины
  • Сергей Евтушок, народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики
  • Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты
  • Екатерина Коваль, офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне

Отдельно Владимир Зеленский заявлял, что Украина предложила США новую модель ПВО, которая дешевле в обслуживании и хорошо противодействует дронам.

Во вторник, 17 марта, стало известно, что в России прогремели взрывы на заводе, где ремонтировали и изготавливали военные самолеты.

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:30 Терехов встретился с мусульманской общиной Харькова на ифтаре

13:25 Трамп назвал нечестным блокирование Ормузского пролива Ираном

13:23 Зеленский прибыл с визитом в Лондон: запланированы переговоры

13:23 На границе с Одесчиной в Молдове обнаружены фрагменты дрона РФ

13:20 В Киеве разоблачили схему по снятию с розыска за 6 тысяч долларов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:20 Зеленский назвал потери России за три месяца войны

13:00 Новые выплаты для ВПЛ: в двух регионах начислят по 11 000 грн

Text

13:00 ЕС дали Украине перечень требований для евроинтеграции: эфир День.LIVE

12:48 Четыре года большой войны: как Future for Ukraine строит систему помощи

12:35 США продали почти 4 млрд баррелей нефти в 2025 году: кто купил больше всего

13:30 Терехов встретился с мусульманской общиной Харькова на ифтаре

13:25 Трамп назвал нечестным блокирование Ормузского пролива Ираном

13:23 Зеленский прибыл с визитом в Лондон: запланированы переговоры

13:23 На границе с Одесчиной в Молдове обнаружены фрагменты дрона РФ

13:20 В Киеве разоблачили схему по снятию с розыска за 6 тысяч долларов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:20 Зеленский назвал потери России за три месяца войны

13:00 Новые выплаты для ВПЛ: в двух регионах начислят по 11 000 грн

12:48 Четыре года большой войны: как Future for Ukraine строит систему помощи

12:35 США продали почти 4 млрд баррелей нефти в 2025 году: кто купил больше всего

12:30 В Одессе аварийное отключение воды: как работают бюветы сегодня

06:33 Подорожание продуктов в Одессе – на чем экономят украинцы

13 марта

22:33 Оформление отсрочки от мобилизации и что делать в случае отказа

06:33 Вспышка вирусов в Одессе — как себя предостеречь

12 марта

06:33 Из-за подорожания топлива растут цены на одесских рынках

11 марта

06:33 Топливо в Одессе подорожало — цены и реакция горожан

9 марта

18:46 Кобзарь в памяти одесситов, что горожане знают о Шевченко

7 марта

06:33 Цветы накануне 8 марта — как изменились цены в Одессе

6 марта

06:33 8 марта в Одессе — будут ли отмечать украинцы

5 марта

06:33 Стоимость продуктов на одесском рынке — что выросло в цене

3 марта

22:29 Аналогов украинским дронам нет — выход на международный рынок

Text

13:00 ЕС дали Украине перечень требований для евроинтеграции: эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп заявил, что США не должны помогать Украине: эфир Ранок.LIVE

16 марта
Text

18:23 Стармер и Зеленский поговорят об Украине: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Киеве упали обломки российских дронов: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина сорвала подготовленное наступление России: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп заявил, что США не должны помогать Украине: эфир Ранок.LIVE

Трамп заявил, что США не должны помогать Украине: эфир Ранок.LIVE

17 марта 2026 г. 8:00
Стармер и Зеленский поговорят об Украине: эфир Вечір.LIVE

Стармер и Зеленский поговорят об Украине: эфир Вечір.LIVE

16 марта 2026 г. 18:23
В Киеве упали обломки российских дронов: эфир День.LIVE

В Киеве упали обломки российских дронов: эфир День.LIVE

16 марта 2026 г. 13:00
Украина сорвала подготовленное наступление России: эфир Ранок.LIVE

Украина сорвала подготовленное наступление России: эфир Ранок.LIVE

16 марта 2026 г. 8:00
VIP-уклонисты и работа Верховной Рады — интервью с Гетманцевым

VIP-уклонисты и работа Верховной Рады — интервью с Гетманцевым

13 марта 2026 г. 21:20
Зеленский заявил, что мир нуждается в помощи Украины — эфир Вечір.LIVE

Зеленский заявил, что мир нуждается в помощи Украины — эфир Вечір.LIVE

13 марта 2026 г. 18:00
США официально разрешили закупать нефть из РФ — эфир День.LIVE

США официально разрешили закупать нефть из РФ — эфир День.LIVE

13 марта 2026 г. 13:19
Зеленский прибыл на встречу с Макроном — прямой эфир

Зеленский прибыл на встречу с Макроном — прямой эфир

13 марта 2026 г. 13:00

