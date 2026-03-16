Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина сорвала подготовленное наступление России: эфир Ранок.LIVE arrow
Украина сорвала подготовленное наступление России: эфир Ранок.LIVE

16 марта 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Украина сорвала подготовленное наступление России: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский рассказал, что российская армия планировала начать новую большую наступательную операцию в конце прошлого года и продолжить ее весной. В ответ Украина провела собственные контрнаступательные действия, чтобы не допустить массированной атаки.

Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE 16 марта.

Главные темы эфира

Сегодня в эфире Ранок.LIVE эксперты поговорят об:

  • Украина вернула контроль над 434 км² территорий, сорвав новое наступление россиян, — Зеленский,
  • Около 600 км украинских дорог должны покрыть антидроновой защитой, — вице-премьер Алексей Кулеба,
  • Переговоры по Украине теряют темп из-за войны на Ближнем Востоке, — FT,
  • Европа ведет серьезную подготовку к войне: мы фиксируем тотальную милитаризацию ЕС, — премьер Венгрии Виктор Орбан,
  • Назревает новая война: Хорватия, Албания и Косово готовятся к нападению на Сербию, — президент Сербии Александар Вучич,
  • Массовый митинг против Орбана прошел в Будапеште,
  • Россия и Китай оказывают Ирану военную помощь и выступают стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем, — министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи,
  • Путин заработал около 10 миллиардов долларов США за две недели войны на Ближнем Востоке, что укрепило его уверенность в возможности продолжать войну, — Зеленский.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Позывной "Макар" — командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 ОШБр;
  • Андрей Миселюк — политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";
  • Светлана Осауленко — депутат Одесского городского совета;
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;
  • Олег Домбровский — полковник, спикер оперативного командования ОК "Запад" Сухопутных войск ВС Украины;
  • Николай Голомша — экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист;
  • Денис Попович — военный аналитик;
  • Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России.

Отметим, ранее Зеленский заявил, что Путин не заинтересован в окончании войны. Украина настаивает на встрече на уровне технических групп и лидеров для выработки реальных решений.

Кроме того, президент высказался о необходимости встречи с Трампом. По его словам, необходимо решить ключевые проблемы.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Все Новости Статьи Видео

08:12 Пол Томас Андерсон высказался о фильме после "Оскара"

08:10 Украинцам нужно срочно избавиться от этих монет: что не так с копейками

08:09 Трамп просит у НАТО помочь в войне с Ираном

08:00 Денежная помощь УВКБ — где стартует регистрация на выплаты

Text

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:34 РФ ударила по Запорожью и обесточила несколько тысяч абонентов

07:32 Станция метро "Одесская" в Киеве: где планируют новую конечную синей ветки

07:15 Как получить наследство в Украине вне своей очереди в 2026 году

06:45 NAVI победила на турнире ESL Pro League Season 23 по игре CS 2

06:30 Военно-врачебная комиссия и розыск ТЦК

06:16 Оскар-2026: кто победил и в каких номинациях

22:33 Оформление отсрочки от мобилизации и что делать в случае отказа

06:33 Вспышка вирусов в Одессе — как себя предостеречь

12 марта

06:33 Из-за подорожания топлива растут цены на одесских рынках

11 марта

06:33 Топливо в Одессе подорожало — цены и реакция горожан

9 марта

18:46 Кобзарь в памяти одесситов, что горожане знают о Шевченко

7 марта

06:33 Цветы накануне 8 марта — как изменились цены в Одессе

6 марта

06:33 8 марта в Одессе — будут ли отмечать украинцы

5 марта

06:33 Стоимость продуктов на одесском рынке — что выросло в цене

3 марта

22:29 Аналогов украинским дронам нет — выход на международный рынок

2 марта

22:29 Пожелания и надежды — чего одесситы ожидают от весны в этом году

Text

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации