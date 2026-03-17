Выступление Зеленского в парламенте Британии: трансляция онлайн

Во вторник, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Глава государства выступил в парламенте Великобритании. Также лидер провел трехстороннюю встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Сегодня, 17 марта, Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Лондон. В аэропорту его встретил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Во время пребывания в Британии у Зеленского состоится ряд встреч. В частности, Зеленский уже встретился с премьер-министром Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Кроме того, украинский лидер выступил в британском парламенте.

"Наши приоритеты четкие: больше безопасности и возможностей для Украины. Я благодарю Великобританию за помощь и партнерство в защите жизни", — написал Зеленский по прибытии в Лондон.

Также мы информировали о встрече Зеленского с Королем Чарльзом III в Букингемском дворце 17 марта. Украинский лидер поблагодарил Его Величество и всю королевскую семью за поддержку украинцев.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что в случае достижения мирного соглашения с Украиной Россия может еще быстрее наращивать военную мощь, что повысит риски для Европы. Он также не исключил, что к концу десятилетия РФ может представлять угрозу для стран НАТО.