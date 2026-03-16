В Киеве упали обломки российских дронов: эфир День.LIVE

Россия не прекращает атаковать Украину. Так утром, 16 марта, в воздушном пространстве Киева зафиксировали российские беспилотники. По вражеским целям отработали силы противовоздушной обороны. Обломки сбитого российского БпЛА упали возле монумента на Майдане Независимости.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE 16 марта.
Эфир День.LIVE 16 марта
В эфире эксперты прокомментируют подробно последствия атак по Киеву и Харькову, ход мирных переговоров и международные сигналы на фоне войны на Ближнем Востоке. Отдельно обсудят Запорожье и помощь людям после обстрелов, ситуацию в оккупированном Мариуполе в годовщину удара по Драмтеатру, а также мобилизацию и резонансные инциденты вокруг ТЦК.
Далее вы услышите о санкциях против РФ и Ирана, состоянии экономики и цен на топливо, энергорынке и нефтегазовых рисках из-за проливов, а в конце об оперативной ситуации на фронте, в частности на Купянском направлении.
Гости эфира День.LIVE 16 марта
- Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований
- Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации
- Петр Андрющенко, руководитель центра изучения оккупации
- Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец"
- Артем Бронжуков, заместитель директора Аналитического центра "Политика"
- Иван Ус, главный консультант НИСИ, кандидат экономических наук
- Виктор Трегубов, спикер Группировки объединенных сил, подполковник
Также Россия атаковала Днепропетровскую область, где возникли разрушения гражданских объектов, есть раненый человек.
В Запорожье из-за российских атак под завалами оказались люди.