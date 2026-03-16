В Киеве упали обломки российских дронов: эфир День.LIVE

Россия не прекращает атаковать Украину. Так утром, 16 марта, в воздушном пространстве Киева зафиксировали российские беспилотники. По вражеским целям отработали силы противовоздушной обороны. Обломки сбитого российского БпЛА упали возле монумента на Майдане Независимости.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE 16 марта.

В эфире эксперты прокомментируют подробно последствия атак по Киеву и Харькову, ход мирных переговоров и международные сигналы на фоне войны на Ближнем Востоке. Отдельно обсудят Запорожье и помощь людям после обстрелов, ситуацию в оккупированном Мариуполе в годовщину удара по Драмтеатру, а также мобилизацию и резонансные инциденты вокруг ТЦК.

Далее вы услышите о санкциях против РФ и Ирана, состоянии экономики и цен на топливо, энергорынке и нефтегазовых рисках из-за проливов, а в конце об оперативной ситуации на фронте, в частности на Купянском направлении.

Гости эфира День.LIVE 16 марта

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации

Петр Андрющенко, руководитель центра изучения оккупации

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец"

Артем Бронжуков, заместитель директора Аналитического центра "Политика"

Иван Ус, главный консультант НИСИ, кандидат экономических наук

Виктор Трегубов, спикер Группировки объединенных сил, подполковник

Также Россия атаковала Днепропетровскую область, где возникли разрушения гражданских объектов, есть раненый человек.

В Запорожье из-за российских атак под завалами оказались люди.